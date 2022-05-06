打臉上海？ 中官方稱「動態清零」不等於「全域靜態管理」

上海曾採取「全域靜態管理」的封城政策，引發民怨，迄今部分區域仍未解封。圖為上海居民在被封控的住宅區內理髮。（路透）

2022/05/06 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後，上海官方依循中國國家主席習近平下令的「動態清零」方針，更採取名為「全域靜態管理」的封城政策，導致民怨沸騰。不過今天（6日）中國國家衛生健康委員會專家組組長梁萬年受訪時卻說，「動態清零」並不等於「全域靜態管理」，反而是要「盡可能避免」全域靜態管理。

綜合中國媒體報導，中國國務院今召開疫情記者會，中國國家衛生健康委員會疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年被媒體問及，「發生疫情後多地實施了全域靜態管理，勢必對生產生活造成負面影響，什麼情況下可以實行全域靜態管理」。

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梁萬年表示，「『動態清零』並不意味著是全域靜態管理，恰恰相反的是，『動態清零』追求的目標之一就是盡可能避免全域靜態管理」，既要果斷採取防疫措施，也要「最大限度地平衡好疫情防控和社會經濟發展、正常生產生活之間的關係」，防止層層加碼、「一刀切」的做法。

梁萬年指出，在所謂「動態清零」的方針下，政府應該做好早期疾病監測工作，也要做好醫院、隔離場所與防疫物資的應急準備；在防疫措施上應分清楚優先順序，優先進行社區防疫，第一時間把風險人群控制在管控範圍。

不過梁萬年也說，當出現廣泛社區傳播，傳播鏈不清晰，疫情爆發風險較大時，要綜合考慮疫情特點、防疫能力、社會經濟水準、人口特徵等因素，決定是否採取靜態管理等更嚴格的防疫措施，以及靜態管理的具體區域大小、範圍、時間與管理力道。

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