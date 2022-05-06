拉攏尹錫悅？南韓新總統就職 中國高規格派王岐山出席

南韓總統就職典禮籌備委員會6日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆以來最高。（路透資料照）

2022/05/06 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓候任總統尹錫悅將在5月10日宣誓就職，他被外界視為路線親美，且有可能考慮加入美國領導的反中國陣營。南韓總統就職典禮籌備委員會6日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆以來最高，突顯中國對南韓新政府的重視。

《韓聯社》報導，南韓總統就職典禮籌備委員會6日召開記者會表示，將有包括143名外國駐韓外交使節在內共300多名外賓出席典禮，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的丈夫、「第二先生」任德龍（Douglas Emhoff）與王岐山等人在名單之列。

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報導提到，籌備委員會將王岐山列為首腦級人士。中國過去通常派遣副總理級別的官員出席南韓總統就職典禮，而這次規格高於以往。2008年李明博就職典禮上，當時中國由負責外交事務的國務委員唐家璇出席；2013年朴槿惠的就職典禮，則是由中國時任中央政治局委員、國務院副總理的劉延東代表出席。

美國除了任德龍之外，還有美國勞工部部長沃爾許（Marty Walsh）、民主黨籍眾議員貝拉（Ami Bera）和史垂克蘭（Marilyn Strickland）、司法部負責環境及天然資源的副助理托德金（Todd Kim）、總統特別助理琳達沈（Linda Shim）、小說《柏青哥》（PACHINKO）的作家李珉真（Min Jin Lee，音譯）將出席典禮。

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