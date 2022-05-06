為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拉攏尹錫悅？南韓新總統就職 中國高規格派王岐山出席

    南韓總統就職典禮籌備委員會6日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆以來最高。（路透資料照）

    南韓總統就職典禮籌備委員會6日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆以來最高。（路透資料照）

    2022/05/06 13:32

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓候任總統尹錫悅將在5月10日宣誓就職，他被外界視為路線親美，且有可能考慮加入美國領導的反中國陣營。南韓總統就職典禮籌備委員會6日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆以來最高，突顯中國對南韓新政府的重視。

    《韓聯社》報導，南韓總統就職典禮籌備委員會6日召開記者會表示，將有包括143名外國駐韓外交使節在內共300多名外賓出席典禮，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的丈夫、「第二先生」任德龍（Douglas Emhoff）與王岐山等人在名單之列。

    報導提到，籌備委員會將王岐山列為首腦級人士。中國過去通常派遣副總理級別的官員出席南韓總統就職典禮，而這次規格高於以往。2008年李明博就職典禮上，當時中國由負責外交事務的國務委員唐家璇出席；2013年朴槿惠的就職典禮，則是由中國時任中央政治局委員、國務院副總理的劉延東代表出席。

    美國除了任德龍之外，還有美國勞工部部長沃爾許（Marty Walsh）、民主黨籍眾議員貝拉（Ami Bera）和史垂克蘭（Marilyn Strickland）、司法部負責環境及天然資源的副助理托德金（Todd Kim）、總統特別助理琳達沈（Linda Shim）、小說《柏青哥》（PACHINKO）的作家李珉真（Min Jin Lee，音譯）將出席典禮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓發射極速11馬赫飛彈！ 南韓準總統團隊嚴厲譴責
    2022/05/04 17:25

    北韓發射極速11馬赫飛彈！ 南韓準總統團隊嚴厲譴責
    南韓總統就職典禮 美中擬出席人選曝光
    2022/05/04 14:41

    南韓總統就職典禮 美中擬出席人選曝光

    戶戶新風系統 「好好窩」打造有免疫力的家
    岸田文雄1原因不赴南韓總統就職典禮 擬派外相代為出席
    2022/05/02 23:54

    岸田文雄1原因不赴南韓總統就職典禮 擬派外相代為出席
    南韓總統當選人 尹錫悅其人與政策走向一次看
    2022/03/10 14:21

    南韓總統當選人 尹錫悅其人與政策走向一次看

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播