為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄外長扯希特勒有猶太血統 普廷急向以色列道歉

    以色列總理班奈特（Naftali Bennett，圖左）5日表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin，圖右）已為俄國外交部長拉夫羅夫的言論道歉。（法新社，本報合成）

    以色列總理班奈特（Naftali Bennett，圖左）5日表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin，圖右）已為俄國外交部長拉夫羅夫的言論道歉。（法新社，本報合成）

    2022/05/06 07:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前聲稱納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，引發以色列不滿。對此，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）5日表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已為拉夫羅夫的言論道歉。

    以色列總理辦公室透過聲明表示，班奈特5日與普廷進行通話，班奈特要求俄羅斯容許在烏克蘭南部馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的平民撤離，普廷承諾將允許平民從聯合國和紅十字會的安全通道通過。

    聲明提到，兩人還討論有關拉夫羅夫的發言，「總理接受普廷總統對拉夫羅夫言論的道歉，並感謝他澄清對猶太人和大屠殺（Holocaust）記憶的態度。」

    克里姆林宮也公布兩人通話的摘要，不過沒有提到普廷向班奈特道歉，只有描述兩位領導人討論到大屠殺的「歷史記憶」。

    拉夫羅夫日前為了指控猶太裔的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）可能是納粹主義者，對此聲稱希特勒也有猶太人血統。以色列外長拉皮德（Yair Lapid）形容拉夫羅夫的言論「不可被原諒且令人髮指」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澤倫斯基與以色列總理通電 怒斥俄外長納粹言論
    2022/05/05 07:35

    澤倫斯基與以色列總理通電 怒斥俄外長納粹言論
    拉夫羅夫納粹言論引發以俄緊張 俄外交部提油救火...
    2022/05/04 21:26

    拉夫羅夫納粹言論引發以俄緊張 俄外交部提油救火...

    建商搶布局 高房價外溢周邊受惠
    以俄納粹言論交惡之際 傳以色列擬擴大援助烏克蘭
    2022/05/04 08:00

    以俄納粹言論交惡之際 傳以色列擬擴大援助烏克蘭
    俄羅斯：以色列「不懂納粹歷史」 支持烏克蘭新納粹
    2022/05/04 07:08

    俄羅斯：以色列「不懂納粹歷史」 支持烏克蘭新納粹

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播