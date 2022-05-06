俄外長扯希特勒有猶太血統 普廷急向以色列道歉

以色列總理班奈特（Naftali Bennett，圖左）5日表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin，圖右）已為俄國外交部長拉夫羅夫的言論道歉。（法新社，本報合成）

2022/05/06 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前聲稱納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，引發以色列不滿。對此，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）5日表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已為拉夫羅夫的言論道歉。

以色列總理辦公室透過聲明表示，班奈特5日與普廷進行通話，班奈特要求俄羅斯容許在烏克蘭南部馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的平民撤離，普廷承諾將允許平民從聯合國和紅十字會的安全通道通過。

請繼續往下閱讀...

聲明提到，兩人還討論有關拉夫羅夫的發言，「總理接受普廷總統對拉夫羅夫言論的道歉，並感謝他澄清對猶太人和大屠殺（Holocaust）記憶的態度。」

克里姆林宮也公布兩人通話的摘要，不過沒有提到普廷向班奈特道歉，只有描述兩位領導人討論到大屠殺的「歷史記憶」。

拉夫羅夫日前為了指控猶太裔的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）可能是納粹主義者，對此聲稱希特勒也有猶太人血統。以色列外長拉皮德（Yair Lapid）形容拉夫羅夫的言論「不可被原諒且令人髮指」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法