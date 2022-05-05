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    謠言終結站》時代封面登裸照諷美國？查核平台：假的

    網傳一張稱是美國《時代》雜誌4月刊的全裸封面，查核平台表示此為錯誤訊息。（圖取自MyGoPen）

    網傳一張稱是美國《時代》雜誌4月刊的全裸封面，查核平台表示此為錯誤訊息。（圖取自MyGoPen）

    2022/05/05 22:43

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一張美國《時代》雜誌4月刊的一份全裸封面，並搭配訊息稱「諷刺美國對於烏克蘭問題的態度不夠強硬」，對此查核平台表示此為錯誤訊息。

    根據查核平台《MyGoPen》5日所發布的報告指出，近日網傳一張稱是美國《時代》雜誌4月刊的全裸封面，圖片內容為身上繪有烏克蘭國旗的白人女性與代表美國的黑人男性裸體合照，搭配的文字訊息稱暗指烏克蘭希望美國能贊助他們大砲，在等美國「硬起來」，可是美國卻「硬不起來」。

    對此，《MyGoPen》以圖片反搜工具進行反搜發現該照片最早於2015年9月就在網上流傳，且以關鍵字搜尋發現該照片為攝影師Petter Hegre於2015年8月上傳的作品，因此《MyGoPen》認為網傳的《時代》雜誌最新一期封面是合成照，不是《時代》雜誌真正的封面。

    另外《MyGoPen》也用網傳圖片對比了以往《時代》雜誌的封面，發現假的《時代》雜誌白框比較細，封面右上角沒有壓日期，右下角也沒有「time.com」的字樣。《MyGoPen》在查核過程中，發現該合成圖2019年就在推特上流傳，左側的「The New Europe」為是當時右派人士諷刺歐洲族群融合的字樣。

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