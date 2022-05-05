瑞典、芬蘭獲美安全承諾 英國也表態將協助因應威脅

瑞典積極想要加入北約，目前已獲得英美兩國提供安全保證，圖為瑞典國旗與北約旗圖像。（路透）

2022/05/05 19:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕因為俄羅斯侵略烏克蘭而積極考慮加入北大西洋公約組織（NATO）的瑞典、芬蘭，獲得美國承諾，若申請加入北約、在等候取得正式會員資格的過渡期，受到俄羅斯威脅，華府將給予安全上的協助。英國同日也表明，英國會提供這兩國安全協助。

由於俄羅斯已多次警告，芬蘭和瑞典若加入北約將面臨「後果」，因此，這兩個北歐國家擔心提出申請加入、但尚未正式獲准入會的「灰色期間」的安全問題。瑞典外交部長林德（Ann Linde）4日在華府與美國國務卿布林肯會談後，向《瑞典電視台》（SVT）表示，美國「準備提供兩國多種形式的安全承諾」。

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英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）同日也表明英國會提供這兩國安全協助，他在芬蘭向記者說，芬蘭或瑞典不管在申請加入北約過程中的任何階段若受到攻擊，而英國卻不前去給予支持，「會令人無法想像」。

《彭博》5日報導，芬蘭預計在5月17日之前遞件申請加入北約，瑞典的立場則比較不明確。前芬蘭總理史塔布（Alexander Stubb）接受《彭博電視》訪問時指出，「我們預期三種恫嚇或行動」，「一個是複合形，一個是網路，然後是資訊。資訊戰已經開始。」他指出這幾天在莫斯科已經出現指控瑞典著名童書作家林格倫（Astrid Lindgren）和企業家坎普拉（Ingvar Kamprad）支持納粹的宣傳海報。

林德指出，美國承諾的安全協助，與安全保障不同，但是會意味著，「向俄羅斯表明，如果對瑞典有任何他們揚言的不利行動，美國不會坐視」。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）4日在根本哈跟表示，「最好的安全保障」會是「讓（入會）批准過程盡可能短」，其他形式的安全保障包括增加聯合軍演頻率、加強情資分享等。

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