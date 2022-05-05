為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    瑞典、芬蘭獲美安全承諾 英國也表態將協助因應威脅

    瑞典積極想要加入北約，目前已獲得英美兩國提供安全保證，圖為瑞典國旗與北約旗圖像。（路透）

    瑞典積極想要加入北約，目前已獲得英美兩國提供安全保證，圖為瑞典國旗與北約旗圖像。（路透）

    2022/05/05 19:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕因為俄羅斯侵略烏克蘭而積極考慮加入北大西洋公約組織（NATO）的瑞典、芬蘭，獲得美國承諾，若申請加入北約、在等候取得正式會員資格的過渡期，受到俄羅斯威脅，華府將給予安全上的協助。英國同日也表明，英國會提供這兩國安全協助。

    由於俄羅斯已多次警告，芬蘭和瑞典若加入北約將面臨「後果」，因此，這兩個北歐國家擔心提出申請加入、但尚未正式獲准入會的「灰色期間」的安全問題。瑞典外交部長林德（Ann Linde）4日在華府與美國國務卿布林肯會談後，向《瑞典電視台》（SVT）表示，美國「準備提供兩國多種形式的安全承諾」。

    英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）同日也表明英國會提供這兩國安全協助，他在芬蘭向記者說，芬蘭或瑞典不管在申請加入北約過程中的任何階段若受到攻擊，而英國卻不前去給予支持，「會令人無法想像」。

    《彭博》5日報導，芬蘭預計在5月17日之前遞件申請加入北約，瑞典的立場則比較不明確。前芬蘭總理史塔布（Alexander Stubb）接受《彭博電視》訪問時指出，「我們預期三種恫嚇或行動」，「一個是複合形，一個是網路，然後是資訊。資訊戰已經開始。」他指出這幾天在莫斯科已經出現指控瑞典著名童書作家林格倫（Astrid Lindgren）和企業家坎普拉（Ingvar Kamprad）支持納粹的宣傳海報。

    林德指出，美國承諾的安全協助，與安全保障不同，但是會意味著，「向俄羅斯表明，如果對瑞典有任何他們揚言的不利行動，美國不會坐視」。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）4日在根本哈跟表示，「最好的安全保障」會是「讓（入會）批准過程盡可能短」，其他形式的安全保障包括增加聯合軍演頻率、加強情資分享等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瑞典擬申請加入北約 外長林德：已獲美國安全保證
    2022/05/05 09:04

    瑞典擬申請加入北約 外長林德：已獲美國安全保證
    又一國使館重返基輔 瑞典駐烏大使：繼續支持英勇的烏克蘭！
    2022/05/05 00:30

    又一國使館重返基輔 瑞典駐烏大使：繼續支持英勇的烏克蘭！

    方正標致滿分格局 首選A7富宇上城
    丹麥、芬蘭支持歐盟制裁俄羅斯石油 籲做出更多的制裁
    2022/05/04 23:53

    丹麥、芬蘭支持歐盟制裁俄羅斯石油 籲做出更多的制裁
    給你們靠！德總理：支持瑞典、芬蘭加入北約
    2022/05/03 21:23

    給你們靠！德總理：支持瑞典、芬蘭加入北約

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    芬蘭將加入北約？瑞典外長：已幾乎確定
    2022/05/02 08:16

    芬蘭將加入北約？瑞典外長：已幾乎確定
    美國表態！ 布林肯：強烈支持瑞典芬蘭加入北約
    2022/04/30 10:36

    美國表態！ 布林肯：強烈支持瑞典芬蘭加入北約
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播