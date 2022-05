亞速鋼鐵廠遭突破原因曝光！烏官員：有叛徒洩秘密通道給俄軍

2022/05/05 12:54

〔即時新聞/綜合報導〕堅守2個多月的馬立波亞速鋼鐵廠(Azovstal),在4日首度遭俄軍突破,烏克蘭守軍亞速營與俄軍進入血腥肉搏戰階段,俄軍攻入鋼鐵廠原因曝光,烏克蘭官員透露,有鋼鐵廠工人背叛國家,向俄軍告知進入鋼鐵廠的秘密通道。

綜合外媒報導,俄軍據報在5月4日首次攻入亞速鋼鐵廠,烏克蘭政府和廠內守軍的聯繫中斷,據守廠區內的「亞速營」指揮官普羅柯潘科(Denys Prokopenko)發布緊急聲明,證實俄軍已攻入鋼鐵廠廠區,雙方爆發激烈血戰,坦承目前的狀況極為艱困,但仍會繼續執行命令、固守到底。

已經堅守2個多月的亞速鋼鐵廠為何突然遭俄軍突破,烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)在推特上爆料,鋼鐵廠內部出現叛徒,1名鋼鐵廠前電工向俄羅斯人告知工廠廠區的秘密地下通道,入侵者正衝進這些隧道,他痛批「向入侵者告知秘密地下通道的人渣,將來一定有子彈或磚頭找到他的頭上。」

