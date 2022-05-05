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    憂台灣成烏克蘭 日議員向美國喊話：應放棄對台戰略模糊

    擔心台灣成為下一個烏克蘭，安倍晉三政府時期的防衛、外交官員本週在華盛頓訪問期間，與拜登政府官員討論美日同盟如何應對台海衝突的議題。圖為中國航空母艦遼寧號。（路透資料照）

    擔心台灣成為下一個烏克蘭，安倍晉三政府時期的防衛、外交官員本週在華盛頓訪問期間，與拜登政府官員討論美日同盟如何應對台海衝突的議題。圖為中國航空母艦遼寧號。（路透資料照）

    2022/05/05 12:40

    〔即時新聞／綜合報導〕擔心台灣成為下一個烏克蘭，安倍晉三政府時期的防衛大臣小野寺五典及外交副大臣佐藤正久本週在華盛頓訪問期間，向拜登政府官員表示，中國對日本的威脅越來越嚴峻，台海危機將對日本的安全帶來影響，美日同盟必須就如何應對台海衝突加快協調，並呼籲美國放棄對台灣的戰略模糊政策。

    《美國之音》報導，目前是自民黨眾議員的小野寺五典和自民黨參議員及外交部會長的佐藤正久，3日出席華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）一場關於日本防衛策略走向的座談，與拜登政府官員討論美日同盟如何應對台海衝突的議題。

    小野寺五典詢問美國官員，「如果發生衝突或如果一個衝突即將發生，美國會採取何種立場？」他接著說，美國有一個「台灣關係法」，但不是一個同盟，台灣很可能變得像烏克蘭一樣，這讓有些人感到擔心，所以美國對台灣的行動會深入到何種程度，這項議題對日本非常重要。

    佐藤正久重申日本前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的說法，他分析，如果中國準備對台灣發動游擊戰或快速戰，在現實上很可能不僅是從台灣的西邊發動攻擊，也會從南邊和東邊攻擊，屆時日本西南方的島嶼也將成為戰場。

    佐藤正久認為，為避免美日軍力集中台灣，中國不僅可能直接襲擊美軍駐沖繩基地，還可能聯合俄羅斯及北韓從北邊的遠東地區和朝鮮半島發動攻擊。他強調，現在是美國重新思考對台灣的戰略模糊政策的時候了，華府甚至要表明立場，提供日本的核保護傘有可能擴及台灣，就能大大提升台海的和平穩定。

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