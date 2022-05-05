第一次！俄羅斯最新主戰車T-90M 被烏軍打成廢鐵

俄羅斯最先進的主戰車T-90M，在近2年都曾安排在紅場的勝利日閱兵活動中亮相。（路透資料照）

2022/05/05 02:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最新的主力戰車Т-90М（突破），日前出現在烏克蘭的哈爾科夫，曾被視為普廷的壓箱寶之一，不料今天就傳出畫面，一輛Т-90М在哈爾科夫附近首次被烏克蘭部隊打爆，當場變成一大塊焦黑的廢鐵。

T-90M戰車是俄羅斯T90系列戰車的最新衍生型號，主要是填補下一代主力戰車T-14量產前的戰力空缺，T-90M升級了引擎、主砲，配備多重光電瞄準系統，可以24小時不分晝夜執行作戰任務，主砲採用了125mm 2A46M-5滑膛砲或與T-14戰車相同的125mm的2A82-1M滑膛砲，可以發射鎢合金穿甲彈、脫殼穿甲彈、9M119M砲射導彈等，還配備了遙控機槍塔等設備，進一步提升火力。

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T-90M換裝了最新型的爆炸反應裝甲，加強對反戰車火箭彈的防禦能力，車內的電子設備也大幅升級，可以與其他作戰單位即時交換戰場訊息。

俄羅斯曾在2020年及2021年時，安排T-90M在5月9日勝利日紅場閱兵中亮相，向全世界展示俄羅斯最先進的主力戰車，今天第一次被烏克蘭軍隊在戰場上打爆，也成為這場戰爭中的最新話題。

#Ukraine: An attempted Russian counter attack against areas recently retaken by Ukrainian forces was foiled in #Kharkiv Oblast.



As a result, for the first time ever, a very modern Russian T-90M tank was destroyed, and a BMP-2 IFV captured. pic.twitter.com/fBLKRPXRnv — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） May 4, 2022

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