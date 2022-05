第一次！俄羅斯最新主戰車T-90M 被烏軍打成廢鐵

2022/05/05 02:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯最新的主力戰車Т-90М(突破),日前出現在烏克蘭的哈爾科夫,曾被視為普廷的壓箱寶之一,不料今天就傳出畫面,一輛Т-90М在哈爾科夫附近首次被烏克蘭部隊打爆,當場變成一大塊焦黑的廢鐵。

T-90M戰車是俄羅斯T90系列戰車的最新衍生型號,主要是填補下一代主力戰車T-14量產前的戰力空缺,T-90M升級了引擎、主砲,配備多重光電瞄準系統,可以24小時不分晝夜執行作戰任務,主砲採用了125mm 2A46M-5滑膛砲或與T-14戰車相同的125mm的2A82-1M滑膛砲,可以發射鎢合金穿甲彈、脫殼穿甲彈、9M119M砲射導彈等,還配備了遙控機槍塔等設備,進一步提升火力。

T-90M換裝了最新型的爆炸反應裝甲,加強對反戰車火箭彈的防禦能力,車內的電子設備也大幅升級,可以與其他作戰單位即時交換戰場訊息。

俄羅斯曾在2020年及2021年時,安排T-90M在5月9日勝利日紅場閱兵中亮相,向全世界展示俄羅斯最先進的主力戰車,今天第一次被烏克蘭軍隊在戰場上打爆,也成為這場戰爭中的最新話題。

#Ukraine: An attempted Russian counter attack against areas recently retaken by Ukrainian forces was foiled in #Kharkiv Oblast.



As a result, for the first time ever, a very modern Russian T-90M tank was destroyed, and a BMP-2 IFV captured. pic.twitter.com/fBLKRPXRnv