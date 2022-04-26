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    軍武百科》俄軍主力戰車T-90升級版T-90M 投入烏克蘭戰場

    俄羅斯陸軍少將基瑟爾（Sergey Kisel）日前在接收T-90M時表示，「它是T-90戰車家族裡的完美選項，同時也最能適應現代戰鬥」。（路透）

    俄羅斯陸軍少將基瑟爾（Sergey Kisel）日前在接收T-90M時表示，「它是T-90戰車家族裡的完美選項，同時也最能適應現代戰鬥」。（路透）

    2022/04/26 11:18

    〔即時新聞／綜合報導〕T-90主力戰車是蘇聯以及解體後繼承者俄羅斯於1980年代晚期至1990年代早期研製的主力戰車，1993年首度公開亮相，是目前俄羅斯陸軍裝甲兵的主力，升級後的T-90M「突破-3」（Proryv-3）在2020年4月交付給西方軍區的裝甲部隊，2021年再度交付新一批T-90M，預估現在有38輛以上的T-90M戰車。

    相較舊款，T-90M「突破-3」戰車主砲升級為2A46M-5滑膛砲，配備了新的先進火控系統「Kalina」（具有綜合戰鬥信息和控制系統），擁有更強1130馬力V-92S2F的發動機，配備多重光電瞄準系統，熱影像車長鏡，可以適應白天或黑夜，並且能跟其他戰車即時交換數據，共享戰場情報。

    在裝甲方面，T-90M「突破-3」戰車安裝了新式「化石」（Relikt）爆炸反應裝甲，可抵擋串聯炸藥（Tandem-charge），大幅提升在面對反戰車武器的防護能力。

    俄羅斯陸軍少將基瑟爾（Sergey Kisel）日前在接收T-90M時表示，「它是T-90戰車家族裡的完美選項，同時也最能適應現代戰鬥」。俄羅斯預計在2025年將所有的T-90戰車都升級為T-90M。

    「T-90M」戰車性能諸元：

    車身長度：9.53公尺

    寬度：3.78公尺

    高度：2.22公尺

    重量：46.5噸

    載員：3人

    裝甲：「化石」（Relikt）爆炸反應裝甲

    主武器： 125公釐2A46M-5滑膛炮

    副武器： 12.7公釐6P50重機槍×1、7.62公釐PKT機槍×1

    速度：時速80公里

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