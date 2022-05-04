劍橋研究：武肺損害大腦認知力 相當於老20歲

電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（法新社檔案照）

2022/05/04 21:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）除了造成立即的健康問題，部份患者也會有久拖的症狀，即被稱為「長武肺」（long Covid）的長期後遺症。英國一份研究指出，感染武肺住院患者的長期後遺症，對認知、思考力上的影響，相當於老了20歲。

英國《衛報》3日報導，去年英國一項研究指出，約1/3因感染武肺住院的患者，需要1年時間才感覺完全康復，但是大多數患者在生理機能、認知力受損等方面的改善不多。現在，專家揭露，武肺對一些病情需要住院的患者，留下認知力長期衰退的長期影響。

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劍橋大學教授梅農（David Menon）在知名國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）旗下5月號「電子臨床醫學」期刊（EClinicalMedicine）發表報告，檢視46名患者在平均住院6個月後的認知測驗成績，並與460名未患病者的測驗成績相比，根據年齡、性別、教育程度和母語等因素，每1名患者與10名健康者相比。

結果顯示，武肺住院患者認知力受損尤其明顯，包括資訊處理速度較慢。梅農說，「他們最有困難的是語言推理」，包括完成鞋帶之於鞋子、鈕扣之於大衣這樣的類比。

研究認為，這種認知力受損，平均而言，相當於從50歲到70歲的認知力衰退程度。住院6個月和10個月後兩組人所做的認知測驗，在認知能力受損程度上則沒有顯著差異。

梅農說，認知功能受損程度與病情嚴重度有關連，「（新冠病毒）確實造成身體多個器官的問題，包括大腦和認知功能、生理健康」，他呼籲，能打疫苗就打疫苗，若感染，病情將會比較不嚴重，這些問題都會減輕得多。

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