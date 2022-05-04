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    中央講話當放屁？江蘇嬰兒被異物噎住 醫「等PCR」拖8小時不救亡

    中國江蘇傳一名1歲半嬰兒噎住送急診，被醫院以等待PCR結果為由拖8小時不進行醫治，造成嬰兒不幸身亡。（翻攝微博）

    中國江蘇傳一名1歲半嬰兒噎住送急診，被醫院以等待PCR結果為由拖8小時不進行醫治，造成嬰兒不幸身亡。（翻攝微博）

    2022/05/04 15:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，西安、上海先後傳出多起其他疾病患者或孕婦因無法即時出具PCR檢測結果致身亡、流產等駭人案件；近期，江蘇也傳出類似案件，一名1歲半嬰兒噎住送急診，被醫院依相同原因拖延醫治後身亡。此案發生之前，中國衛健委曾要求各地醫院不得以PCR檢測結果為由拒診、延遲施救。

    綜合中媒報導，中國江蘇睢寧4月29日晚間一名1歲半嬰兒喉嚨被異物卡住，家人撥打急救電話後將嬰兒送至睢寧縣人民醫院急診，卻被醫院要求先做PCR檢測，家屬依言照做，採樣檢測之後，醫師卻不馬上進行醫治，反而告訴家屬要等檢測結果出來才能救治。

    等待近8個小時，無人願意施救，直到嬰兒家長發飆，該院才願給嬰兒掛上氧氣機；拿到檢測結果後，睢寧縣人民醫院又要求家屬把孩子轉院至徐州，嬰兒抵達醫院前死亡。荒謬案件經中媒報導曝光，睢寧縣相關部門證實當事嬰兒死亡，但稱是否為無PCR篩檢報告致延誤就醫害命尚待釐清，又稱該案涉及2間醫院，嬰兒確切死因尚待調查。

    當地疫情狀況又是如何？據睢寧縣疫情防控指揮部通報，該縣2日新增本土無症狀感染者2例，且皆為疫調列管者，早已送到指定醫院隔離治療，「該縣疫情防控形勢向好」。

    此前，西安、上海傳出多起因無法及時出具PCR檢測結果而延誤就醫害命的誇張案件，中國衛健委醫政醫管局長焦雅輝3月19日才誇下海口要保障一般醫療服務需求，要求醫療機構嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，不得以PCR檢測結果等各式理由來推諉拒絕施救、延誤治療，如今卻又傳類似案件。

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