俄擬入侵摩爾多瓦證據？ 聶斯特河沿岸與烏檢查哨出現水泥塊封路

聶斯特河沿岸和烏克蘭邊境檢查哨的道路已經被水泥塊擋住。（圖擷取自@tinso_ww推特）

2022/05/04 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍除了想吞併烏克蘭外，還將魔爪伸向了周邊區域，昨日有消息指出俄羅斯已經決定入侵烏克蘭西南方的鄰國摩爾多瓦（Moldova），聶斯特河沿岸和烏克蘭邊境檢查哨的道路已經被水泥塊擋住，證明該區域緊張的局勢正在升溫中。

推特帳號@tinso_ww在推特PO出1張照片，可以看到照片中的對面是烏克蘭的檢查哨，有一輛吊車正在作業中，它把厚實的水泥塊擋在與聶斯特河沿岸的道路中，原PO在貼文中表示「烏克蘭與聶斯特河沿岸的邊境檢查站現在被大水泥塊擋住了。」

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摩國親俄叛離地區「聶斯特河沿岸（Transnistria）」日前爆炸事件頻傳，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）為此緊急召開國安會議，烏克蘭國防部警告，當地的爆炸事件都是俄羅斯特務部門「有計畫的挑釁行動」。

英國《泰晤士報》報導昨日也指出，俄軍可能會在5月9日勝利日左右入侵摩爾多瓦，重演烏東地區頓巴斯被入侵的情景，烏克蘭軍方消息人士說如果俄羅斯控制摩爾多瓦，烏克蘭在軍事上就是非常容易受到攻擊的目標，甚至是生死存亡的威脅。

不過西方情報評估，俄羅斯沒有足夠的能力完成新戰線，而且不會冒著戰機被烏軍部署在敖德薩防空系統擊落的風險。

Ukraine border checkpoint with Transnistria is been bloked now by large concrete blocks. pic.twitter.com/2DC1ew1w1j — Aldin ???????? （@tinso_ww） May 3, 2022

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