俄擬入侵摩爾多瓦證據？ 聶斯特河沿岸與烏檢查哨出現水泥塊封路

2022/05/04 14:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄軍除了想吞併烏克蘭外,還將魔爪伸向了周邊區域,昨日有消息指出俄羅斯已經決定入侵烏克蘭西南方的鄰國摩爾多瓦(Moldova),聶斯特河沿岸和烏克蘭邊境檢查哨的道路已經被水泥塊擋住,證明該區域緊張的局勢正在升溫中。

推特帳號@tinso_ww在推特PO出1張照片,可以看到照片中的對面是烏克蘭的檢查哨,有一輛吊車正在作業中,它把厚實的水泥塊擋在與聶斯特河沿岸的道路中,原PO在貼文中表示「烏克蘭與聶斯特河沿岸的邊境檢查站現在被大水泥塊擋住了。」

摩國親俄叛離地區「聶斯特河沿岸(Transnistria)」日前爆炸事件頻傳,摩爾多瓦總統桑杜(Maia Sandu)為此緊急召開國安會議,烏克蘭國防部警告,當地的爆炸事件都是俄羅斯特務部門「有計畫的挑釁行動」。

英國《泰晤士報》報導昨日也指出,俄軍可能會在5月9日勝利日左右入侵摩爾多瓦,重演烏東地區頓巴斯被入侵的情景,烏克蘭軍方消息人士說如果俄羅斯控制摩爾多瓦,烏克蘭在軍事上就是非常容易受到攻擊的目標,甚至是生死存亡的威脅。

不過西方情報評估,俄羅斯沒有足夠的能力完成新戰線,而且不會冒著戰機被烏軍部署在敖德薩防空系統擊落的風險。

Ukraine border checkpoint with Transnistria is been bloked now by large concrete blocks. pic.twitter.com/2DC1ew1w1j