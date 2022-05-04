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    美疫情又升溫 過去2週確診上漲60％ 昨新增逾9.5萬例

    美國過去一天新增超過9.5萬例確診，是自2月下旬以來的新高，在過去兩週的確診數上漲60%，專家也提醒，美國南方應為夏季的疫情浪潮做好準備。（資料照，歐新社）

    美國過去一天新增超過9.5萬例確診，是自2月下旬以來的新高，在過去兩週的確診數上漲60%，專家也提醒，美國南方應為夏季的疫情浪潮做好準備。（資料照，歐新社）

    2022/05/04 08:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情突升溫，過去一天新增超過9.5萬例確診，是自2月下旬以來的新高，在過去兩週的確診數上漲60%，專家也提醒，美國南方應為夏季的疫情浪潮做好準備。

    據外媒報導，美國近期疫情再度升溫，過去兩週確診數上漲60%，有11州的確診數翻倍，只有2個州的確診數下降，過去一天更新增9萬5854例確診。與過去兩週相比，染疫住院人數增加16%，目前大約有1萬7220人住院。至於死亡人數也在兩週內上升51%，預估在未來幾週累計死亡人數將突破百萬大關。

    據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，其中感染Omicron亞型BA.2.12.1的數量在兩週前只佔約22%，目前則是攀升到約佔44%。前白宮抗疫小組協調員柏克斯（Deborah Brix）示警，表示因疫苗獲得的保護力會隨著時間持續減弱，他認為根據前兩年的情況，預估美國南部會在夏季來臨時確診數激增，至於北部地區的確診數預計會在冬季攀升，提醒各地政府應提前做好準備。

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