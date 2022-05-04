德總理沒打算訪問基輔 烏駐德大使諷：像被冒犯的「豬肝腸」

德國總理蕭茲（見圖）因總統史坦麥爾訪烏遭拒而透露暫無訪問基輔的打算。（路透）

2022/05/04 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕為了表達力挺烏克蘭，西方各國領袖接連前往烏克蘭首都基輔，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）因總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）訪烏遭拒而透露暫無訪問基輔的打算。對此，近來頻對德國開砲的烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）嘲諷蕭茲，「表現得像是個被冒犯的豬肝腸（beleidigte Leberwurst）」。

綜合外媒報導，蕭茲在當地時間週一接受《德國電視二台》（ZDF）訪問時提到，在史坦麥爾想訪問基輔遭到打槍後，他目前暫時沒有訪問當地的計畫，但也強調只要烏俄沒有達成和平協議，就不會撤銷對俄制裁。

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不滿德國援烏態度搖擺不定的梅爾尼克，對於蕭茲稱沒打算訪問基輔的言論又忍不住開砲，他接受德媒訪問時以德國俗語嘲諷蕭茲：「表現得像是個『被冒犯的豬肝腸』，不像個有風範的政治家，這是自納粹襲擊烏克蘭以來最殘酷的殲滅戰，『這不是幼兒園』。」

梅爾尼克接著說，烏克蘭需要的不僅是「象徵性訪問」，而是期盼德國聯合政府迅速執行一項提供更多「重型武器」的提議。

烏克蘭駐德大使梅爾尼克。（路透）

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