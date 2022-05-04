為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德總理沒打算訪問基輔 烏駐德大使諷：像被冒犯的「豬肝腸」

    德國總理蕭茲（見圖）因總統史坦麥爾訪烏遭拒而透露暫無訪問基輔的打算。（路透）

    德國總理蕭茲（見圖）因總統史坦麥爾訪烏遭拒而透露暫無訪問基輔的打算。（路透）

    2022/05/04 00:19

    〔即時新聞／綜合報導〕為了表達力挺烏克蘭，西方各國領袖接連前往烏克蘭首都基輔，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）因總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）訪烏遭拒而透露暫無訪問基輔的打算。對此，近來頻對德國開砲的烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）嘲諷蕭茲，「表現得像是個被冒犯的豬肝腸（beleidigte Leberwurst）」。

    綜合外媒報導，蕭茲在當地時間週一接受《德國電視二台》（ZDF）訪問時提到，在史坦麥爾想訪問基輔遭到打槍後，他目前暫時沒有訪問當地的計畫，但也強調只要烏俄沒有達成和平協議，就不會撤銷對俄制裁。

    不滿德國援烏態度搖擺不定的梅爾尼克，對於蕭茲稱沒打算訪問基輔的言論又忍不住開砲，他接受德媒訪問時以德國俗語嘲諷蕭茲：「表現得像是個『被冒犯的豬肝腸』，不像個有風範的政治家，這是自納粹襲擊烏克蘭以來最殘酷的殲滅戰，『這不是幼兒園』。」

    梅爾尼克接著說，烏克蘭需要的不僅是「象徵性訪問」，而是期盼德國聯合政府迅速執行一項提供更多「重型武器」的提議。

    烏克蘭駐德大使梅爾尼克。（路透）

    烏克蘭駐德大使梅爾尼克。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    邪門！ 俄羅斯連日處處失火 全國最大出版社倉庫狂燒3小時
    2022/05/03 21:20

    邪門！ 俄羅斯連日處處失火 全國最大出版社倉庫狂燒3小時
    單日陣亡變多！ 俄陸空軍武器折損慘重 烏軍在烏東大有斬獲
    2022/05/03 18:52

    單日陣亡變多！ 俄陸空軍武器折損慘重 烏軍在烏東大有斬獲

    學者籲：《菸防法》合理修法才能達到目的
    德總理未計畫訪問基輔 透露撤銷對俄制裁底線
    2022/05/03 11:59

    德總理未計畫訪問基輔 透露撤銷對俄制裁底線
    開地圖砲！ 俄國會議長嗆：援烏國家元首都應以戰犯身分究責
    2022/05/02 18:21

    開地圖砲！ 俄國會議長嗆：援烏國家元首都應以戰犯身分究責

    經濟部創新循環技術助陣 偕金屬中心獲2022美國愛迪生銀獎
    彈如雨下！ 烏軍摧毀伊久姆俄軍陣地 半數戰甲車被毀
    2022/04/30 20:23

    彈如雨下！ 烏軍摧毀伊久姆俄軍陣地 半數戰甲車被毀
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播