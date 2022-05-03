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    「習近平X你媽」掀翻譯論戰 澳網紅揭百度「超誠實」反應

    澳洲學生領袖柏樂志舉牌「習近平操你媽」抗議掀起話題，澳洲反共網紅「悉尼奶爸」1日貼出親身實測影片，中國百度網站的誠實反應，放棄不翻譯的反應令網友爆笑。（圖取自中國百度網站）

    澳洲學生領袖柏樂志舉牌「習近平操你媽」抗議掀起話題，澳洲反共網紅「悉尼奶爸」1日貼出親身實測影片，中國百度網站的誠實反應，放棄不翻譯的反應令網友爆笑。（圖取自中國百度網站）

    2022/05/03 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲學生領袖柏樂志（Drew Pavlou）4月30日在雪梨市中心舉牌「習近平操你媽」抗議掀起話題，網友熱議為何「操你媽」英文被翻譯為「Fuck you」。對此，華裔澳洲反共網紅「悉尼奶爸」貼出親身實測網路翻譯，中國百度的「誠實反應」令網友爆笑。

    據影片內容，澳洲學生領袖、參議員候選人柏樂志4月30日在雪梨市中心華人區舉「習近平操你媽」牌抗議，遇上多名中國籍人士包圍怒罵，也引起外國網友熱議為何「操你媽」會被翻譯成「Fuck you」，省去了「媽」。

    對此，網紅「悉尼奶爸」1日發布親身實測短片，不管是國際搜尋引擎Google或者中國搜尋引擎百度，都將「操你媽」翻譯為「Fuck you」。然而，一旦在句子前面加上「習近平」，中國百度就會直接「不演了」，反應令網友爆笑。

    只見影片中，Google翻譯可以順利將「習近平，我操你媽」正確翻譯為英文，但一旦要使用百度翻譯該句子，只會出現一片空白，直接「不演了」的「誠實反應」，讓網友紛紛爆笑留言「黨性十足的翻譯器」、「這是中國特色的英語翻譯，很正常」、「短短一個影片，揭開中國式笑話」。

    據本報實測，在中國搜尋引擎百度的翻譯網頁上，以簡體字輸入「習近平，我操你媽」，確實不會出現任何英文翻譯內容，只有一片空白。

    相關影片請見：

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