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    印度神童是騙子？驚人身家背景遭起底

    印度神童阿南德的身家被起底。（圖取自Abhigya Anand YouTube）

    印度神童阿南德的身家被起底。（圖取自Abhigya Anand YouTube）

    2022/05/03 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕印度神童、占星預言家阿南德（Abhigya Anand）因預言武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發受到各界關注，不過卻有媒體曝光，阿南德剛開始的聲量，完全是靠金錢砸出來的，他的驚人家世也被起底。

    阿南德今年初的時候曾預言，全球金融市場將發生巨變，也數度點名台灣要注意疫情等天災，不過並不是每項預言都能精準命中，因此也有許多人對他所說的話抱持懷疑態度，更有媒體不客氣地批評他是騙子。

    根據外媒《BLITZ》報導揭露，阿南德於2006年出生，7歲在寺廟學習梵語，8歲時就因為可以背誦《薄伽梵歌》而登上媒體版面，而後他學習印度吠陀占星術，並在2020預言疫情而爆紅。

    報導指出，阿南德的父親是一名IT工程師，家庭環境優渥，而因為父親工作關係，阿南德一家人曾到德國、澳洲、加拿大等國家生活過，因此阿南德語言能力出眾。另外，報導也稱，阿南德2020年所拿的「GCPA神童獎」也沒有公信力，是阿南德父母花錢讓他打出知名度，這個孩子被騙子們利用，背後主使者透過包裝他的故事，賺進了數百萬美元。

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