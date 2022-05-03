為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美前防長新書爆料 川普要求開槍鎮壓佛洛伊德事件示威群眾

    美國2020年發生非裔男子佛洛伊德遭警方膝蓋壓頸致死案，引發全美暴動抗議。（法新社）

    美國2020年發生非裔男子佛洛伊德遭警方膝蓋壓頸致死案，引發全美暴動抗議。（法新社）

    2022/05/03 13:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2020年發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方膝蓋壓頸致死案，引發全美暴動抗議，傳出當時的總統川普竟要求對白宮周圍的抗議者開槍鎮壓。

    《CNN》報導，美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）即將出版回憶錄《A Sacred Oath》，爆料當時的總統川普竟有開槍鎮壓示威者的想法，《CNN》引述《AXIOS》報導指出，佛洛伊德事件引發全美暴動抗議，連白宮周圍也出現示威者，令川普相當惱火。

    艾斯培回憶錄描述道，川普向底下助手抱怨外頭的示威遊行，稱「不能直接射他們嗎？比如說射他們腿什麼的？」，《CNN》求證川普辦公室，但尚未得到回應。

    華爾街日報記者班得（Michael Bender）去年所出版的新書《說實話，我們贏了選舉：川普選輸的內幕》（暫譯：Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost）也曾提及該情節。

    川普在白宮辦公室內多次揚言，對示威者開槍，遭到時任參謀長聯席會議主席米利和司法部長巴爾反對，川普改口：「好吧，射他們的腿就好」，但強調「要對他們狠一點！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被問為何仍有非裔死於警暴 川普：死於美警之手的白人更多
    2020/07/15 12:23

    被問為何仍有非裔死於警暴 川普：死於美警之手的白人更多
    川普授權逮捕破壞雕像、紀念碑者 最重處10年徒刑
    2020/06/23 21:44

    川普授權逮捕破壞雕像、紀念碑者 最重處10年徒刑

    1186萬起 北市捷運宅 即刻入住
    不容害群之馬破壞形象！ 川普：應禁止警察「壓頸」
    2020/06/13 07:06

    不容害群之馬破壞形象！ 川普：應禁止警察「壓頸」
    川普嗆奪回「暴民」控制的城市 西雅圖市長：回去你的地堡
    2020/06/13 05:57

    川普嗆奪回「暴民」控制的城市 西雅圖市長：回去你的地堡

    認識總統病：無症狀的心房顫動
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播