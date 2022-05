美前防長新書爆料 川普要求開槍鎮壓佛洛伊德事件示威群眾

美國2020年發生非裔男子佛洛伊德遭警方膝蓋壓頸致死案,引發全美暴動抗議。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國2020年發生非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警方膝蓋壓頸致死案,引發全美暴動抗議,傳出當時的總統川普竟要求對白宮周圍的抗議者開槍鎮壓。

據《CNN》報導,美國前國防部長艾斯培(Mark Esper)即將出版回憶錄《A Sacred Oath》,爆料當時的總統川普竟有開槍鎮壓示威者的想法,《CNN》引述《AXIOS》報導指出,佛洛伊德事件引發全美暴動抗議,連白宮周圍也出現示威者,令川普相當惱火。

艾斯培回憶錄描述道,川普向底下助手抱怨外頭的示威遊行,稱「不能直接射他們嗎?比如說射他們腿什麼的?」,《CNN》求證川普辦公室,但尚未得到回應。

華爾街日報記者班得(Michael Bender)去年所出版的新書《說實話,我們贏了選舉:川普選輸的內幕》(暫譯:Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost)也曾提及該情節。

川普在白宮辦公室內多次揚言,對示威者開槍,遭到時任參謀長聯席會議主席米利和司法部長巴爾反對,川普改口:「好吧,射他們的腿就好」,但強調「要對他們狠一點!」

