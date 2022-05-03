美前防長新書爆料 川普要求開槍鎮壓佛洛伊德事件示威群眾

美國2020年發生非裔男子佛洛伊德遭警方膝蓋壓頸致死案，引發全美暴動抗議。（法新社）

2022/05/03 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國2020年發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方膝蓋壓頸致死案，引發全美暴動抗議，傳出當時的總統川普竟要求對白宮周圍的抗議者開槍鎮壓。

據《CNN》報導，美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）即將出版回憶錄《A Sacred Oath》，爆料當時的總統川普竟有開槍鎮壓示威者的想法，《CNN》引述《AXIOS》報導指出，佛洛伊德事件引發全美暴動抗議，連白宮周圍也出現示威者，令川普相當惱火。

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艾斯培回憶錄描述道，川普向底下助手抱怨外頭的示威遊行，稱「不能直接射他們嗎？比如說射他們腿什麼的？」，《CNN》求證川普辦公室，但尚未得到回應。

華爾街日報記者班得（Michael Bender）去年所出版的新書《說實話，我們贏了選舉：川普選輸的內幕》（暫譯：Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost）也曾提及該情節。

川普在白宮辦公室內多次揚言，對示威者開槍，遭到時任參謀長聯席會議主席米利和司法部長巴爾反對，川普改口：「好吧，射他們的腿就好」，但強調「要對他們狠一點！」

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