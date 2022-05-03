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    俄參謀總長傳遭炸傷 五角大廈高官證實「他曾在烏國境內」

    俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫上將傳出親自到烏克蘭東北部伊久姆督戰，卻被烏軍掌握行蹤發動猛烈攻擊，逃過一死，仍負傷倉皇回到俄羅斯境內。（美聯社）

    俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫上將傳出親自到烏克蘭東北部伊久姆督戰，卻被烏軍掌握行蹤發動猛烈攻擊，逃過一死，仍負傷倉皇回到俄羅斯境內。（美聯社）

    2022/05/03 00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最高階將領、擁有核彈發射密碼的參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）近日親自到烏克蘭前線督戰，驚傳在東北部哈爾科夫的伊久姆（Izium）被烏軍轟炸受傷倉皇逃離，引發各界熱議。對此，美國國防部高級官員週一只證實，吉拉西莫夫上週確實人在烏克蘭。

    根據《CNN》報導，因為俄軍攻勢停滯不前，近日傳出吉拉西莫夫秘密到前線督戰，沒想到烏克蘭軍方掌握他的行蹤，對位在伊久姆的俄軍作戰指揮部發動猛烈攻擊，造成約200名俄軍士兵傷亡，其中包含該陣地指揮官西蒙諾夫（Andrei Simonov）少將陣亡，據說，吉拉西莫夫的右腿也被砲彈破片所傷，雖然沒有生命危險，但是被迫倉皇逃回俄羅斯。

    對此，美國一名高級國防官員2日向CNN表示，吉拉西莫夫最近幾天確實在烏克蘭，「我們知道他從上週開始在烏東頓巴斯地區待了幾天，但我們不知道他現在還在不在那裏。」該官員拒絕透露美國為何確定吉拉西莫夫的位置，且強調，無法證實吉拉西莫夫是否真的受傷。

    這名官員說，美國不清楚吉拉西莫夫為何上前線，也不知道是不是在表明對克里姆林宮數週前任命的總指揮官德沃爾尼科夫（Aleksandr Dvornikov）沒信心，但可以確定吉拉西莫夫想親眼看到俄軍的作戰行動。

    這場戰爭對吉拉西莫夫而言無疑是椎心刺骨，不僅僅是俄軍整體進攻陷入泥淖，3月初，才開戰不久，他的兒子、第41聯兵軍團少將參謀長吉拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）就傳出在哈爾科夫（Kharkiv）附近的戰鬥中陣亡。

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