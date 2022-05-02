俄國第五縱隊挫敗！ 烏克蘭逮12間諜 抓親俄議員黨羽

烏克蘭國家調查局表示，調查幹員在破壞分子的藏匿處發現一個武器庫和炸藥庫，裡面存放著大量衝鋒槍、機槍、手榴彈、手槍和彈藥，也搜出帶有共產主義標誌的旗幟、獎章、反烏克蘭書籍和宣傳手冊。（圖取自烏克蘭國家調查局推特）

2022/05/02 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續肅清境內反賊！烏克蘭國家調查局（DBR）今（2日）宣布，逮捕12名涉嫌在敖德薩地區企圖製造破壞行動的間諜，另也拘留烏克蘭親俄派前議員基瓦（Ilya Kiva）的2名代理人。

烏克蘭國家調查局今在Telegram發文指出，俄羅斯在5月2日悲劇週年紀念日企圖破壞敖德薩地區局勢的計劃遭到挫敗，有12名破壞分子遭到逮捕，「被拘留者涉嫌在敖德薩地區準備破壞、抗議和騷亂。此外，根據掌握的消息，他們致力於煽動敖德薩居民進行大規模騷亂」。

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俄羅斯《衛星通訊社》報導指稱，2014年5月2日，「激進分子」摧毀位於敖德薩的「烏克蘭武裝政變反對者」搭建的帳篷，根據官方數據，這次襲擊中約50死200多傷，「今天是2014年5月2日事件八週年的日子，當地居民卻無法緬懷遇難者，因為當地市政府實施了長時間宵禁」。

烏克蘭國家調查局表示，調查幹員在破壞分子的藏匿處發現一個武器庫和炸藥庫，裡面存放著大量衝鋒槍、機槍、手榴彈、手槍和彈藥，也搜出帶有共產主義標誌的旗幟、獎章、反烏克蘭書籍和宣傳手冊。

烏克蘭國家調查局也宣布，烏克蘭親俄派「反對平台-為了生活」（Opposition Platform-For Life）反對黨領袖、前議員基瓦2名代理人被拘留，因為他們涉嫌組織並涉及後方挑釁行動，藉此破壞敖德薩地區的局勢穩定。

The DBR detained Ilya Kiva's proxies, who were to organize provocations involving "aunts" and destabilize the situation in #Odesa on May 2.#StopRussia #StopPutinNOW #RussianWarCriminals pic.twitter.com/HcYLSpYaAn — The Ukrainian Week （@ukr_week_en） May 2, 2022

Доверенные лица экс-депутата Рады Ильи Кивы задержаны под Одессойhttps://t.co/e9EYqe4gUb pic.twitter.com/ELHMiPOvFD — @kpru （@kpru） May 2, 2022

圖為烏克蘭親俄派「反對平台-為了生活」反對黨領袖、前議員基瓦。（圖取自俄羅斯《共青團真理報》推特）

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