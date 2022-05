俄國第五縱隊挫敗！ 烏克蘭逮12間諜 抓親俄議員黨羽

2022/05/02 23:16

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭持續肅清境內反賊!烏克蘭國家調查局(DBR)今(2日)宣布,逮捕12名涉嫌在敖德薩地區企圖製造破壞行動的間諜,另也拘留烏克蘭親俄派前議員基瓦(Ilya Kiva)的2名代理人。

烏克蘭國家調查局今在Telegram發文指出,俄羅斯在5月2日悲劇週年紀念日企圖破壞敖德薩地區局勢的計劃遭到挫敗,有12名破壞分子遭到逮捕,「被拘留者涉嫌在敖德薩地區準備破壞、抗議和騷亂。此外,根據掌握的消息,他們致力於煽動敖德薩居民進行大規模騷亂」。

俄羅斯《衛星通訊社》報導指稱,2014年5月2日,「激進分子」摧毀位於敖德薩的「烏克蘭武裝政變反對者」搭建的帳篷,根據官方數據,這次襲擊中約50死200多傷,「今天是2014年5月2日事件八週年的日子,當地居民卻無法緬懷遇難者,因為當地市政府實施了長時間宵禁」。

烏克蘭國家調查局表示,調查幹員在破壞分子的藏匿處發現一個武器庫和炸藥庫,裡面存放著大量衝鋒槍、機槍、手榴彈、手槍和彈藥,也搜出帶有共產主義標誌的旗幟、獎章、反烏克蘭書籍和宣傳手冊。

烏克蘭國家調查局也宣布,烏克蘭親俄派「反對平台-為了生活」(Opposition Platform-For Life)反對黨領袖、前議員基瓦2名代理人被拘留,因為他們涉嫌組織並涉及後方挑釁行動,藉此破壞敖德薩地區的局勢穩定。

