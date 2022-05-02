愚蠢！俄軍偷走烏克蘭農用機具 千里運送回去發現無法使用

俄羅斯軍隊將烏克蘭梅利托波爾的農用機具洗劫一空，部分設備轉運700英里（約1126公里）送到車臣，孰料這些機具都可以遠程鎖定，因此完全無法使用。烏克蘭聯合收割機示意圖。（路透）

2022/05/02 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊佔領烏克蘭東南部城市梅利托波爾（Melitopol）後，將當地農用機具經銷商Agrotek洗劫一空，部分設備被轉運700英里（約1126公里）送到車臣，孰料這些機具都可以遠程鎖定，完全無法使用。

據《CNN》報導，為了性命安全保持匿名的梅利托波爾消息人士透露，Agrotek最初有2台聯合收割機、1台曳引機和1台播種機被運走，接下來所有的機具都被載送出去，總計損失27台農用設備，估價近500萬美元（約新台幣1.47億元）。

請繼續往下閱讀...

消息人士指出，有些機具被帶到附近的一個村莊，但有些則開始了長途旅程前往700多英里外的車臣，透過GPS可追蹤它們最後被運到車臣的Zakhan Yurt村落。

由於運往車臣的機具可以遠程控制，因此當竊賊打開收割機等設備時，將意識到完全無法將其啟動。消息人士表示，目前這些機具都被棄置在當地，但俄羅斯人似乎已經找到了解農用設備的顧問，目前正在嘗試破解中。

梅利托波爾其他知情人士透露，俄羅斯軍隊在當地到處行竊，連穀倉中的穀物都被載走運到克里米亞。梅利托波爾市長上週發布了一段影片，只見一整排卡車車隊離開當地，據稱上面就是載滿了穀物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法