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    回應拜登嗆聲 俄羅斯國會議長揚言沒收「敵對勢力」在俄資產

    俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（右）警告，俄羅斯有可能沒收某些「敵對國家」在俄羅斯的資產。左為俄羅斯總理米舒斯京。（歐新社資料照）

    俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（右）警告，俄羅斯有可能沒收某些「敵對國家」在俄羅斯的資產。左為俄羅斯總理米舒斯京。（歐新社資料照）

    2022/05/01 20:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯政府高層今（1）日表示，為了回應美國等西方國家扣押俄羅斯寡頭們財產、並轉而資助給烏克蘭的舉動，俄羅斯也擬將沒收敵對勢力在俄羅斯境內的資產。

    《法新社》報導，俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）在社群媒體 Telegram上表示，「說到在俄羅斯境內的公司，如果背後所有人是敵對國家的公民，而他的國家已決定扣押俄羅斯人民的財產，那採取對應措施且沒收資產也是很公平的。這些資產的出售所得將用來發展我們國家。」

    沃洛丁指責，「有些敵對國家，如立陶宛、拉脫維亞、波蘭甚至是美國」無視國際法的存在，並且「完全訴諸於竊賊行為」，因此敦促這些敵對國家「做事要文明一點，也要尊重國際法」。

    美國總統拜登（Joe Biden）近日曾表示，美國計畫賣出那些俄羅斯富豪被扣押的財產，收益將用來幫助烏克蘭重建。

    「開啟了一個危險的先例，這可能會像回力鏢一樣打中美國自身。」沃洛丁對此評論，「這個舉動不會影響我們國家的經濟，那些遊艇、別墅、富有公民的其他資產都不會對俄羅斯的發展有甚麼貢獻。」

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