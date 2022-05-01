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    軍情動態》美最新核攻擊潛艦紐澤西號下水 今年服役抗衡中俄

    核動力潛艦「紐澤西號」（New Jersey ，SSN 796）。（圖擷取自HII官網）

    核動力潛艦「紐澤西號」（New Jersey ，SSN 796）。（圖擷取自HII官網）

    2022/05/01 16:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍「維吉尼亞級」核動力潛艦第4批次（Block IV）的第5號艦「紐澤西號」（New Jersey，SSN 796）繼去年11月進行擲瓶命名儀式後，日前首次下水進行最終測試。與紐澤西號有關的工作已完成約92%，今年稍後該艦成軍服役後，將能明顯提升美軍戰力，和姐妹艦一同在大西洋對抗俄羅斯，並抗衡中國在西太平洋日漸壯大的威脅。

    綜合外媒報導，該艦由亨廷頓．英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries，HII）子公司紐波特紐斯造船公司（Newport News Shipbuilding，NNS）建造。維吉尼亞級艦艇建造副總裁沃德（Jason Ward）表示：「實現這一建造里程碑對我們的造船團隊來說是非常有益的事，現在將執行水上測試計畫，已向海軍交付。」

    紐澤西號重達7800噸，採用各種最新技術設計，提高了匿蹤能力、機動性和火力能力。它可以以25節的速度運行數月，旨在執行廣泛的沿海和開放水域任務。

    當今世界，美國是唯一一個只有核潛艦，而沒有常規動力潛艦的國家。在現役的71艘核潛艦，包括俄亥俄級戰略核潛艦和俄亥俄級巡弋飛彈核潛艦，以及洛杉磯級、海狼級（Seawolf Class）與維吉尼亞級攻擊型核潛艦。

    依據美國海軍規劃，現正持續建造的維吉尼亞級潛艦將取代洛杉磯級，扮演美國海軍21世紀的核攻擊潛艦主力；美國海軍也正著手研發哥倫比亞級戰略核潛艦（Columbia class SSBN）。

    ◎維吉尼亞級核子潛艦性能諸元：

    艦體長度：114.91公尺，Block V型增至140.2公尺

    艦寬：10.36公尺

    排水量：7900噸，Block V為1萬400噸

    速度：時速大於46公里，據稱最快可達時速65公里

    下潛深度：大於240公尺，據稱可達490公尺

    搭載人員：120名艦員和14名軍官

    軍事配置：40枚飛彈和魚雷、水下無人機、特種作戰部隊與載具

    武器設備：艦載垂直發射系統和4個魚雷發射管，Block V的VPM模塊預計將會有4組飛彈發射管，每組可容納7枚戰斧巡弋飛彈

    「紐澤西號」是「維吉尼亞級」第4批次（Block IV）的5號艦，今年成軍服役後，將提升美國海軍水下戰力，有效嚇阻中俄威脅。（圖擷取自HII官網）

    「紐澤西號」是「維吉尼亞級」第4批次（Block IV）的5號艦，今年成軍服役後，將提升美國海軍水下戰力，有效嚇阻中俄威脅。（圖擷取自HII官網）

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