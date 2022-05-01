為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    森巴舞熱力回歸！拉美與病毒共存

    睽違2年的巴西里約熱內盧嘉年華重新回歸，森巴舞者忘情熱舞。（歐新社）

    睽違2年的巴西里約熱內盧嘉年華重新回歸，森巴舞者忘情熱舞。（歐新社）

    2022/05/01 15:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕舉世只剩中國與香港堅持清零政策，各國逐漸開始將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）視為地方性流行病，拉丁美洲國家近來也相繼大幅鬆綁防疫禁令，選擇與病毒共存。

    《美聯社》報導，墨西哥總統宣布疫情已結束。在巴西里約熱內盧，停辦2年的嘉年華會再度熱力登場，也象徵巴西重回正常生活。此外，智利下週開放邊境，這是兩年來的首次，而哥倫比亞人1日起已可以重回電影院。

    報導稱，拉丁美洲受到大流行重創，去年6月，巴西的死亡人數達到50萬，南美洲的7個國家躋身世界人均死亡率最高的10個國家之列。

    但是，本月大多數地區的病例和死亡人數都降至與大流行前2個月的最低水平相似。哥倫比亞病例從1月中旬omicron變種肆虐達到頂峰時的每天3萬5000例，下降到每天約250例，每天的死亡人數也回落至個位數，截至4月的第一週，1萬700張加護病房病床中，只有177張病床被武肺患者占用。

    拉丁美洲大多數國家都達到了世界衛生組織的目標，即為其70%的人至少接種2劑疫苗。

    一些流行病學家認為，疫苗接種和幾個月內接連曝露在Delta、 Gamma及Omicron等3個變種毒株）之下，有助於該地區的民眾抵抗新一輪的傳染。

    哥倫比亞首都波哥大國立大學流行病學教授德拉霍茲（Fernando de la Hoz）說：「我們似乎看到，雖然病毒仍在傳播，但許多人並沒有生病或出現症狀。」

    武肺確診病例在半個地球以外的中國有所上升，且北京當局實施嚴厲封鎖措施，不過哥倫比亞衛生研究所所長奧斯皮納強（Martha Lucía Ospina）說：「我們預計中國的浪潮不會到達這裏，因為我們的戰略與他們不同。」

    他說，「他們關閉了與外界的聯系，因為其目標是病毒清零戰略，而我們逐漸開放並施打了不同類型疫苗，這些疫苗產生了有趣的免疫組合。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市議會委員會餐敘10確診 召集人陳廷秀趴趴走惹議
    2022/05/01 15:13

    中市議會委員會餐敘10確診 召集人陳廷秀趴趴走惹議
    嘉縣增45人確診學童佔36％ 縣府重啟防疫快報
    2022/05/01 14:49

    嘉縣增45人確診學童佔36％ 縣府重啟防疫快報

    北台４字頭３指標案 來人週週破百
    健康網》小孩難受控！ 醫教「這動作」快速採檢
    2022/05/01 14:38

    健康網》小孩難受控！ 醫教「這動作」快速採檢
    本土+16936新增3死 境外移入+149
    2022/05/01 14:14

    本土+16936新增3死 境外移入+149
    苗栗縣長徐耀昌居家隔離第4天 快篩陰性
    2022/05/01 14:11

    苗栗縣長徐耀昌居家隔離第4天 快篩陰性
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播