森巴舞熱力回歸！拉美與病毒共存

睽違2年的巴西里約熱內盧嘉年華重新回歸，森巴舞者忘情熱舞。（歐新社）

2022/05/01 15:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕舉世只剩中國與香港堅持清零政策，各國逐漸開始將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）視為地方性流行病，拉丁美洲國家近來也相繼大幅鬆綁防疫禁令，選擇與病毒共存。

《美聯社》報導，墨西哥總統宣布疫情已結束。在巴西里約熱內盧，停辦2年的嘉年華會再度熱力登場，也象徵巴西重回正常生活。此外，智利下週開放邊境，這是兩年來的首次，而哥倫比亞人1日起已可以重回電影院。

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報導稱，拉丁美洲受到大流行重創，去年6月，巴西的死亡人數達到50萬，南美洲的7個國家躋身世界人均死亡率最高的10個國家之列。

但是，本月大多數地區的病例和死亡人數都降至與大流行前2個月的最低水平相似。哥倫比亞病例從1月中旬omicron變種肆虐達到頂峰時的每天3萬5000例，下降到每天約250例，每天的死亡人數也回落至個位數，截至4月的第一週，1萬700張加護病房病床中，只有177張病床被武肺患者占用。

拉丁美洲大多數國家都達到了世界衛生組織的目標，即為其70%的人至少接種2劑疫苗。

一些流行病學家認為，疫苗接種和幾個月內接連曝露在Delta、 Gamma及Omicron等3個變種毒株）之下，有助於該地區的民眾抵抗新一輪的傳染。

哥倫比亞首都波哥大國立大學流行病學教授德拉霍茲（Fernando de la Hoz）說：「我們似乎看到，雖然病毒仍在傳播，但許多人並沒有生病或出現症狀。」

武肺確診病例在半個地球以外的中國有所上升，且北京當局實施嚴厲封鎖措施，不過哥倫比亞衛生研究所所長奧斯皮納強（Martha Lucía Ospina）說：「我們預計中國的浪潮不會到達這裏，因為我們的戰略與他們不同。」

他說，「他們關閉了與外界的聯系，因為其目標是病毒清零戰略，而我們逐漸開放並施打了不同類型疫苗，這些疫苗產生了有趣的免疫組合。」

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