史上10大步兵戰車第一名 200輛美M113將支援烏頓巴斯戰場

M113是一種美國生產的裝甲運兵車，外銷世界上諸多國家，以便宜好用、改裝方便著稱於世，在近代軍事史有重要地位。（法新社）

2022/05/01 14:11

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影片曝光！美軍整裝M113裝甲運兵車 馳援烏克蘭戰場

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前宣布將提供烏克蘭8億美元（約新台幣232億）的額外軍事援助，清單內包含200輛M113裝甲運兵車，目前已經在喬治亞州整裝待發，準備運至烏克蘭頓巴斯戰場。

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M113是一種美國生產的裝甲運兵車，外銷世界上諸多國家，以便宜好用、改裝方便著稱於世，在近代軍事史有重要地位，自1960年服役至今21世紀，仍有各種M113改型在服役，被選為史上10大步兵戰車第一名，據估計，全球50多個國家已生產和使用超過 80000輛M113，使其成為有史以來使用最廣泛的步兵戰車之一。

M113為食品機械公司所開發，研發概念是高機動，高生存性，和高可靠履帶平台可以隨時跟在當代裝甲車輛和戰車後方作戰，只需2名車員，駕駛和車長，就可以運送11名步兵，服役後面對的首場戰爭就是越戰，成為美軍在越南戰爭中使用最廣泛的裝甲車，用於突破叢林中茂密的灌木叢，攻擊並佔領敵方陣地。

美國在2007年停產M113，目前庫存約有6000輛，日前宣布將軍援烏克蘭200輛M113，我國也在1964年引進M113，數量約675輛，在2019年正式汰除，移交後備部隊使用。

M113在車頂平台上加裝各式中型武器。最常見是.50口徑白朗寧M2重機槍或40毫米Mk 19自動榴彈發射器。也可能裝上反戰車無後座力炮甚至是反戰車飛彈；衍生型有機炮、迫擊炮、戰車炮、多管火箭炮、拖式飛彈、火焰噴射器等各種武器。

M113裝甲運兵車性能諸元：

車身長度：4.863公尺

寬度：2.686公尺

高度：2.5公尺

重量：12.3噸（未加砲）

載員：2人（駕駛員、車長）+11名步兵 （其他改型不定）

裝甲：12-38mm，鋁合金裝甲

主武器：白朗寧M2重機槍

副武器：各種改型武器

速度：時速66公里

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