為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    史上10大步兵戰車第一名 200輛美M113將支援烏頓巴斯戰場

    M113是一種美國生產的裝甲運兵車，外銷世界上諸多國家，以便宜好用、改裝方便著稱於世，在近代軍事史有重要地位。（法新社）

    M113是一種美國生產的裝甲運兵車，外銷世界上諸多國家，以便宜好用、改裝方便著稱於世，在近代軍事史有重要地位。（法新社）

    2022/05/01 14:11

    相關連結：

    影片曝光！美軍整裝M113裝甲運兵車 馳援烏克蘭戰場

    〔即時新聞／綜合報導〕美國日前宣布將提供烏克蘭8億美元（約新台幣232億）的額外軍事援助，清單內包含200輛M113裝甲運兵車，目前已經在喬治亞州整裝待發，準備運至烏克蘭頓巴斯戰場。

    M113是一種美國生產的裝甲運兵車，外銷世界上諸多國家，以便宜好用、改裝方便著稱於世，在近代軍事史有重要地位，自1960年服役至今21世紀，仍有各種M113改型在服役，被選為史上10大步兵戰車第一名，據估計，全球50多個國家已生產和使用超過 80000輛M113，使其成為有史以來使用最廣泛的步兵戰車之一。

    M113為食品機械公司所開發，研發概念是高機動，高生存性，和高可靠履帶平台可以隨時跟在當代裝甲車輛和戰車後方作戰，只需2名車員，駕駛和車長，就可以運送11名步兵，服役後面對的首場戰爭就是越戰，成為美軍在越南戰爭中使用最廣泛的裝甲車，用於突破叢林中茂密的灌木叢，攻擊並佔領敵方陣地。

    美國在2007年停產M113，目前庫存約有6000輛，日前宣布將軍援烏克蘭200輛M113，我國也在1964年引進M113，數量約675輛，在2019年正式汰除，移交後備部隊使用。

    M113在車頂平台上加裝各式中型武器。最常見是.50口徑白朗寧M2重機槍或40毫米Mk 19自動榴彈發射器。也可能裝上反戰車無後座力炮甚至是反戰車飛彈；衍生型有機炮、迫擊炮、戰車炮、多管火箭炮、拖式飛彈、火焰噴射器等各種武器。

    M113裝甲運兵車性能諸元：

    車身長度：4.863公尺

    寬度：2.686公尺

    高度：2.5公尺

    重量：12.3噸（未加砲）

    載員：2人（駕駛員、車長）+11名步兵 （其他改型不定）

    裝甲：12-38mm，鋁合金裝甲

    主武器：白朗寧M2重機槍

    副武器：各種改型武器

    速度：時速66公里

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍武百科》日本新銳匿蹤護衛艦 「最上級」具全方位任務功能
    2022/04/28 13:53

    軍武百科》日本新銳匿蹤護衛艦 「最上級」具全方位任務功能
    軍武百科》1架36億元！ 美軍「種馬王」直升機達初始作戰力
    2022/04/27 17:09

    軍武百科》1架36億元！ 美軍「種馬王」直升機達初始作戰力

    來路不明瘦身茶下肚 恐病痛纏身
    軍武百科》俄軍主力戰車T-90升級版T-90M 投入烏克蘭戰場
    2022/04/26 11:18

    軍武百科》俄軍主力戰車T-90升級版T-90M 投入烏克蘭戰場
    軍武百科》南韓全力發展國造潛艦 搭載潛射飛彈撼動亞洲
    2022/04/26 11:06

    軍武百科》南韓全力發展國造潛艦 搭載潛射飛彈撼動亞洲
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播