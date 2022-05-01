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    影片曝光！美軍整裝M113裝甲運兵車 馳援烏克蘭戰場

    美國總統拜登日前宣布將向烏克蘭提供8億美元軍援，其中M113裝甲運兵車已經在喬治亞州整裝待發。M113裝甲運兵車示意圖。（路透）

    美國總統拜登日前宣布將向烏克蘭提供8億美元軍援，其中M113裝甲運兵車已經在喬治亞州整裝待發。M113裝甲運兵車示意圖。（路透）

    2022/05/01 13:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登日前宣布將提供烏克蘭8億美元（約新台幣232億）的額外軍事援助，包括榴彈砲、裝甲運兵車及直升機，其中M113裝甲運兵車已經在喬治亞州整裝待發，準備運至烏克蘭。

    綜合媒體報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，美國新一波軍援是為了在頓巴斯的戰鬥量身打造，其中200輛M113裝甲運兵車可供烏克蘭在地形平坦的頓巴斯地區快速運送兵力，來為這場大戰提供優勢。

    美軍裝載M113裝甲運兵車的影片也曝光，只見一輛又一輛的M113魚貫上大型拖車，在固定後運送至喬治亞州的杭特陸軍機場（Hunter Army Airfield），烏克蘭武裝部隊參謀部也在推特發文致謝。

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