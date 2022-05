影片曝光！美軍整裝M113裝甲運兵車 馳援烏克蘭戰場

2022/05/01 13:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登日前宣布將提供烏克蘭8億美元(約新台幣232億)的額外軍事援助,包括榴彈砲、裝甲運兵車及直升機,其中M113裝甲運兵車已經在喬治亞州整裝待發,準備運至烏克蘭。

綜合媒體報導,美國國防部發言人柯比(John Kirby)表示,美國新一波軍援是為了在頓巴斯的戰鬥量身打造,其中200輛M113裝甲運兵車可供烏克蘭在地形平坦的頓巴斯地區快速運送兵力,來為這場大戰提供優勢。

美軍裝載M113裝甲運兵車的影片也曝光,只見一輛又一輛的M113魚貫上大型拖車,在固定後運送至喬治亞州的杭特陸軍機場(Hunter Army Airfield),烏克蘭武裝部隊參謀部也在推特發文致謝。

???????? ???????? #AFU are grateful for #US support and assistance

Міністерство оборони США офіційно повідомляє: «військовослужбовці Армії США завантажують бронетранспортери M113, які прямують до України, на причепи вантажівок у Форті «Стюарт» та армійському аеродромі «Хантер», Джорджія» https://t.co/Hnhr9NqUNG