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    讓普廷無人可用！ 美招攬俄專業人才 擬放寬簽證限制

    4月30日德國德勒斯登挺烏克蘭遊行中，一名參與者拿著寫有「送普廷去海牙」的標語牌，呼籲讓普廷接受戰爭罪審判。（路透）

    4月30日德國德勒斯登挺烏克蘭遊行中，一名參與者拿著寫有「送普廷去海牙」的標語牌，呼籲讓普廷接受戰爭罪審判。（路透）

    2022/04/30 20:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府針對俄羅斯侵略烏克蘭，對俄祭出多種制裁措施，扣押大批俄國資產，現在白宮還打算放寬對俄羅斯專業人才的簽證限制，吸引這些人才赴美，減少俄國總統普廷專制政權的可用之才。

    《彭博》4月30日報導，白宮在日前提交給國會的援助烏克蘭補充撥款案中，包括一項提案，取消俄國專業人才申請美國工作簽證須有現任雇主的規定，此方案適用於具備在美國或外國取得科學、科技、工程或數學等理工科系碩士或博士學位的俄羅斯公民。

    一名白宮國家安全委員會發言人證實此事，表示此舉意在短期內削弱普廷的高科技人才資源，長期下來打擊俄國創新基礎，並且有利於美國經濟和國家安全。這項方案期限為4年。

    拜登政府的規劃尤其希望讓俄國有半導體、太空技術、網路安全、先進製造、高等運算、核子工程、人工智慧、飛彈推進科技和其它專門科學領域的頂尖人才，更容易移居美國。

    先前美國官員表示，普廷侵略烏克蘭後，顯著數量的俄國高度專業科技人力，因為美方制裁侷限了經濟機會而大舉逃出國。芝加哥大學俄羅斯經濟學家索寧（Konstantin Sonin）3月7日也曾發推文指出，「這10天已有超過20萬人逃離俄羅斯，是100年來未曾見過的悲劇性大出走。」國際傳真社（Interfax）日前報導引述俄羅斯電子通訊協會（RAEC）估計，4月間或許有多達7萬到10萬名俄國資訊科技專業人才設法移民。

    另外，美國和7大工業國組織（G7）中的部份成員國，最近也在討論給予俄羅斯科學家庇護身份，包括在歐洲核子研究組織（CERN）工作的俄國人。

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