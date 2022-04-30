多年基業盡毀 華郵：俄菁英階層不滿普廷聲浪漸高

美國《華盛頓郵報》指出，俄羅斯寡頭、富豪和財政官員對總統普廷不滿情緒逐漸高漲，有人開始試圖提出反對意見，有人放棄職位或遠走他鄉，顯示俄國上流社會與政府間的嫌隙日益擴大。（法新社、路透、歐新社；本報合成）

2022/04/30 19:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》29日指出，俄羅斯寡頭、富豪和財政官員原本對總統普廷對烏克蘭的軍事行動沉默以對，但隨著自己在全球制裁下「身受重傷」，包括財富大幅縮水，以及眼看長年築起的經濟架構被摧毀，卻又有苦難言，不滿情緒逐漸高漲，有人開始試圖提出反對意見，有人放棄職位或遠走他鄉，顯示俄國上流社會與政府間的嫌隙日益擴大。

華郵指出，西方國家壓倒性的制裁措施，為俄國經濟降下新的鐵幕，直接讓許多寡頭、產業大亨的身家成一場空，「西方在一天內就毀掉多年累積的成果，這是災難。」據了解，至少4名寡頭已離開俄國，他們都是在前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）執政的較開明時代打下江山；來不及出逃者為求全身而退，僅能保持緘默。另至少4名資深官員自請離去，其中最高階官員為普廷的國際特使邱貝斯（Anatoly Chubais）。

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此外，維繫國家運作至關重要的政府高層人員中，有人形同被綁架、想求去而不能，德高望重的中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）即為一例。5名知情人士透露，她在西方啟動制裁時就提出辭呈，但普廷拒絕批准，「納比烏林娜很清楚自己不能一走了之，否則下場會很淒慘」。其中1人還說，所有人都會工作到荷蘭海牙「國際刑事法院」開庭為止，暗指除非普廷政府接受戰爭罪審判，否則重要官員都無法脫身。

多位億萬富翁、資深銀行家，以及一名資深官員和多位前官員向《華郵》表示，他們都被愈發孤立的普廷抓住弱點，且普廷的核心圈全被一小群鷹派安全官員佔據，圈外的人根本無法左右普廷決策，所有公開的抱怨不是被「消音」，就是被政府反擊外國制裁的宣傳內容覆蓋。俄國鋼鐵大亨利辛（Vladimir Lisin）就怒斥，要求外國買家購買天然氣以外的商品時也支付盧布，可能損害「多年打拚」的出口市場，甚至導致俄國「被踢出國際市場」。

在普廷2月底宣布開戰的幾小時，37位俄國最富有企業家曾被傳召至克里姆林宮。參與者透露，很多人聽聞戰爭消息沮喪又震驚，甚至無法開口說話，意識到改革30多年來奮力打造的企業王國即將崩毀，「我們已失去一切」，但沒人敢當場向普廷抗議。一名富豪表示，普廷「全面侵烏」的決定，除了國防部長紹伊古、第41軍團參謀長吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）和聯邦安全局（FSB）部分人士外，無其他人知情，各部會都措手不及。

知情者指出，隨著俄軍傷亡擴大及敗退基輔，不僅直接被制裁的富豪，連安全部門官員都對戰況愈發灰心，包括防長紹伊古，「他們都想過正常生活，盼望子孫可以去世界上最美的地方旅行。」

納比烏林娜日前警告，俄國還沒全面感受到制裁的威力，最糟的情況還沒到來，包括仰賴進口零組件的製造業的庫存快要用罄，進口商品存量也逐漸見底。俄國流亡大亨浦加契夫（Sergei Pugachev）直言，俄國民眾迄今仍對政府說詞深信不疑，包括部隊傷亡不嚴重、外國經濟制裁失效等，「但3個月後，商店和工廠都無貨可賣，俄軍傷亡情況也遮掩不了」，普廷的處境恐將凶多吉少。

知情人士透露，俄國央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）在西方出手制裁俄國時，就已提出辭呈，但普廷拒絕放行。（路透）

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