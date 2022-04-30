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    拜登下月訪首爾 美媒：可能邀南韓加入對中國封鎖陣營

    《自由亞洲電台》報導，美國總統拜登（Joe Biden）可能會邀請南韓加入美方對中國封鎖陣營。（美聯社資料照）

    《自由亞洲電台》報導，美國總統拜登（Joe Biden）可能會邀請南韓加入美方對中國封鎖陣營。（美聯社資料照）

    2022/04/30 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）將在5月20日至22日訪問南韓，美國新總統第一次的亞洲行通常選擇日本為首站，這次先訪韓，實屬罕見。美國媒體報導，屆時拜登可能會邀請南韓加入美方對中國封鎖陣營。

    白宮27日宣布，拜登將在5月20日至24日訪問亞洲，其中20日至22日訪南韓，21日與南韓新總統尹錫悅舉行「拜尹會」。這是南韓歷屆新政府上台後，最快舉行的美韓高峰會，預料將成為增進兩國戰略盟友關係的一個歷史轉折點。

    《自由亞洲電台》報導，南韓新國家黨前議員申成範（音譯）表示，過去美國總統的亞洲之行，一般是日本、南韓、中國，或日本、南韓、菲律賓這樣的訪問順序，這次是先訪問南韓，然後再去日本，這其中當然有重大的意義。

    申成範分析，除了關注目前朝鮮半島的不穩定因素外，俄羅斯、中國和北韓正在形成新冷戰集團，因此先訪問南韓意在強調美韓同盟的重要性，以及現在南韓應注意的事項，像是加強韓日合作等。

    拜登預計將在5月24日前往日本東京參加「四方安全對話」（QUAD），有南韓分析人士認為，屆時南韓可能會被邀請加入對中國封鎖陣營。南韓東國大學行政學院教授金鍾玉（音譯）認為，南韓在亞太地區的位置非常重要，拜登的訪問意在加強美韓同盟，甚至會邀請南韓加入QUAD。

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