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    擊落逾40架俄機！「基輔戰鬼」遭重重包圍戰死沙場

    消息人士向《泰晤士報》證實，有「基輔戰鬼」美譽的飛官（左），真實身分是現年29歲的塔拉巴爾卡少校（右），他已不幸於上個月戰死沙場。（圖擷取自General Staff of the Armed Forces of Ukraine臉書、@visegrad24推特，本報合成）

    消息人士向《泰晤士報》證實，有「基輔戰鬼」美譽的飛官（左），真實身分是現年29歲的塔拉巴爾卡少校（右），他已不幸於上個月戰死沙場。（圖擷取自General Staff of the Armed Forces of Ukraine臉書、@visegrad24推特，本報合成）

    2022/04/30 11:34

    〔即時新聞／綜合報導〕有「基輔戰鬼」（Ghost of Kyiv）美譽的烏克蘭飛行員，曾單槍匹馬擊落逾40架俄國飛機，戰功彪炳。不過，消息人士透露，這位飛官就是現年29歲的塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）少校，已不幸於作戰時遭俄軍擊落，戰死沙場，而他死後也被授予象徵國家最高榮譽的勳章。

    據英媒《每日郵報》報導，烏克蘭消息人士指出，曾擊落超過40架俄國飛機的「基輔戰鬼」飛行員，已不幸於上個月與俄軍交手的戰鬥中喪命。

    據報導，「基輔戰鬼」的真實身分為現年29歲的烏克蘭飛官，塔拉巴爾卡少校，他3月13日駕駛米格-29戰鬥機（MiG-29），在敵方壓倒性軍力的包圍下，不幸遭到擊落，而消息人士也向英媒《泰晤士報》，證實了他的身分及死訊。

    報導指出，自俄國總統普廷（Vladimir Putin）首日下令入侵烏克蘭之際，推特上就流傳一些片段，稱有一架烏國噴射機，在數個城市的空中翱翔，並在纏鬥（Dogfight，軍事用語，指軍機近距離相互戰鬥）中，擊落了6架俄軍飛機，因而聲名大噪。

    據報導，塔拉巴爾卡少校死訊傳出後，將被授予象徵烏克蘭「最高英勇作戰榮譽」的「金星勳章」（the Golden Star），並同時追封為「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）；而他作戰時配戴的頭盔及護目鏡，預計也將倫敦拍賣會上進行銷售。

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