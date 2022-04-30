擊落逾40架俄機！「基輔戰鬼」遭重重包圍戰死沙場

消息人士向《泰晤士報》證實，有「基輔戰鬼」美譽的飛官（左），真實身分是現年29歲的塔拉巴爾卡少校（右），他已不幸於上個月戰死沙場。（圖擷取自General Staff of the Armed Forces of Ukraine臉書、@visegrad24推特，本報合成）

2022/04/30 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕有「基輔戰鬼」（Ghost of Kyiv）美譽的烏克蘭飛行員，曾單槍匹馬擊落逾40架俄國飛機，戰功彪炳。不過，消息人士透露，這位飛官就是現年29歲的塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）少校，已不幸於作戰時遭俄軍擊落，戰死沙場，而他死後也被授予象徵國家最高榮譽的勳章。

據英媒《每日郵報》報導，烏克蘭消息人士指出，曾擊落超過40架俄國飛機的「基輔戰鬼」飛行員，已不幸於上個月與俄軍交手的戰鬥中喪命。

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據報導，「基輔戰鬼」的真實身分為現年29歲的烏克蘭飛官，塔拉巴爾卡少校，他3月13日駕駛米格-29戰鬥機（MiG-29），在敵方壓倒性軍力的包圍下，不幸遭到擊落，而消息人士也向英媒《泰晤士報》，證實了他的身分及死訊。

報導指出，自俄國總統普廷（Vladimir Putin）首日下令入侵烏克蘭之際，推特上就流傳一些片段，稱有一架烏國噴射機，在數個城市的空中翱翔，並在纏鬥（Dogfight，軍事用語，指軍機近距離相互戰鬥）中，擊落了6架俄軍飛機，因而聲名大噪。

據報導，塔拉巴爾卡少校死訊傳出後，將被授予象徵烏克蘭「最高英勇作戰榮譽」的「金星勳章」（the Golden Star），並同時追封為「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）；而他作戰時配戴的頭盔及護目鏡，預計也將倫敦拍賣會上進行銷售。

According to The Times of London, The Ukrainian pilot hailed as the “Ghost of Kyiv” was killed in battle on March 13.



He’s been identified as Major Stepan Tarabalka, a 29 yr-old father of 1. pic.twitter.com/QKQt3dsOgh — Visegrád 24 （@visegrad24） April 29, 2022

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