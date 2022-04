擊落逾40架俄機！「基輔戰鬼」遭重重包圍戰死沙場

2022/04/30 11:34

〔即時新聞/綜合報導〕有「基輔戰鬼」(Ghost of Kyiv)美譽的烏克蘭飛行員,曾單槍匹馬擊落逾40架俄國飛機,戰功彪炳。不過,消息人士透露,這位飛官就是現年29歲的塔拉巴爾卡(Stepan Tarabalka)少校,已不幸於作戰時遭俄軍擊落,戰死沙場,而他死後也被授予象徵國家最高榮譽的勳章。

據英媒《每日郵報》報導,烏克蘭消息人士指出,曾擊落超過40架俄國飛機的「基輔戰鬼」飛行員,已不幸於上個月與俄軍交手的戰鬥中喪命。

請繼續往下閱讀...

據報導,「基輔戰鬼」的真實身分為現年29歲的烏克蘭飛官,塔拉巴爾卡少校,他3月13日駕駛米格-29戰鬥機(MiG-29),在敵方壓倒性軍力的包圍下,不幸遭到擊落,而消息人士也向英媒《泰晤士報》,證實了他的身分及死訊。

報導指出,自俄國總統普廷(Vladimir Putin)首日下令入侵烏克蘭之際,推特上就流傳一些片段,稱有一架烏國噴射機,在數個城市的空中翱翔,並在纏鬥(Dogfight,軍事用語,指軍機近距離相互戰鬥)中,擊落了6架俄軍飛機,因而聲名大噪。

據報導,塔拉巴爾卡少校死訊傳出後,將被授予象徵烏克蘭「最高英勇作戰榮譽」的「金星勳章」(the Golden Star),並同時追封為「烏克蘭英雄」(Hero of Ukraine);而他作戰時配戴的頭盔及護目鏡,預計也將倫敦拍賣會上進行銷售。

According to The Times of London, The Ukrainian pilot hailed as the “Ghost of Kyiv” was killed in battle on March 13.



He’s been identified as Major Stepan Tarabalka, a 29 yr-old father of 1. pic.twitter.com/QKQt3dsOgh