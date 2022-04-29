頭皮發麻！上海知名大學防疫餐點 驚傳藏有多種「寄生蟲」

就讀上海同濟大學的網友爆料，校方提供的防疫餐點位生嚴重堪憂，肉類沒煮熟腥味重、上頭還遍佈不少白色斑點。（圖擷取自微博）

2022/04/29 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，各地不斷傳出投訴物資的衛生與食安問題。近日就有上海知名大學的學生在微博PO文爆料，校方提供的餐點衛生品質嚴重堪憂，裡面不但夾雜著各種昆蟲與寄生蟲，豬肉上甚至有沒剃乾淨的豬毛，以及不明斑點，讓不少網友看了直呼頭皮發麻。

26日（二）就讀上海同濟大學的網友，因求助無門而匿名給微博博主「上海城吃喝玩樂通」投稿爆料，封城後他們學生被校方鎖在校內20多天，3餐也只能吃校方提供的防疫餐點。不料這些餐點的衛生情況，讓他們大為傻眼，不僅肉類沒煮熟腥味重、上頭還遍佈不少白色斑點，青菜更是有不少菜蟲、蝸牛的屍體，讓人食慾全無的還有豬肉上有沒剃乾淨的豬毛與豬乳頭。該名網友表示，雖然自己能理解現在校方處境也很艱難，就算餐點難吃也能忍耐，但出現這些的這些問題，已威脅到學生們的「生命安全」，希望校方能認真正視此事。

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該篇貼文一出，立即引起軒然大波，更有不少網友看到照片後，產生各種生理不適，「真TM噁心」、「不把人當人」、「有錢能使磨推鬼，豬肉刺身、昆蟲拼盤都不算什麼」、「有寄生蟲的肉竟然能通過檢疫送進校園」、「不好吃都沒這麽過分，衛生問題才是最過分的」、「我真的會嘔好嗎？廚師是沒有味覺嗎？視覺都忍不了這菜」。

還有網友嚴肅指出，出現在未煮熟豬肉上的白色斑點，可能是名為「豬肉絛蟲」的寄生蟲，「吃了絛蟲蟲卵可不是開玩笑的，這種寄生蟲的幼體一但進入人體，會引起「腦囊蟲病」，輕者噁心嘔吐，重者產生運動神經異常、癲癇甚至死亡，還可能會導致食用者失明」。

防疫餐點裡青菜，更是有不少菜蟲、蝸牛的屍體。（圖擷取自微博）

該名網友因求助校方無門，只好轉投稿給有百萬人追蹤的微博博主「上海城吃喝玩樂通」爆料此事。（圖擷取自微博）

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