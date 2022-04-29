摩爾多瓦親俄叛離地區緊張局勢攀升 烏軍加強邊境防衛

圖為「聶斯特河沿岸共和國」聲稱26日遭襲的無線電塔。（美聯社）

2022/04/29 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今已逾2個月，似乎顯露出想擴大戰線的意圖，摩爾多瓦邊境親俄叛離地區「聶斯特河沿岸共和國（Transnistria）」連日傳出數起爆炸起火案，烏克蘭軍方發言人28日表示，軍方正在加強當地邊境防衛。

根據《CNN》報導，烏克蘭敖德薩地區軍事管理局發言人布拉楚克（Serhii Bratchuk）28日表示，「國防部隊將繼續執行既定的軍事任務以保衛敖德薩，此外，鑑於俄羅斯欲製造敖德薩地區情勢緊張而持續的挑釁行為，我們加強了『聶斯特河沿岸共和國』邊境的防衛」。

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25日，「聶斯特河沿岸共和國」的「首都」蒂拉斯波爾（Tiraspol）國土安全部大樓附近傳出連續爆炸聲，俄媒聲稱該建物周圍交通被封鎖，附近房屋玻璃損壞，爆炸案起因不明；26日，「聶斯特河沿岸共和國」內政部又稱格里戈里奧波爾斯基（Grigoriopolsky）地區的馬亞克村（Mayak）傳出2次爆炸聲，疑似為無線電塔遭襲。

針對25日爆炸案，烏國防部國防情報局聲明，事發3天前，當地領導人早已做好了防禦準備，指控爆炸案是俄羅斯聯邦安全局（FSB）為了製造恐慌與煽動反烏情緒而計畫的一系列挑釁行動之一。摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）緊急召開國安會議應對，「聶斯特河沿岸共和國」也出現避難車潮，可能進入摩爾多瓦。

「聶斯特河沿岸共和國」主權從未受到承認，包含俄羅斯。

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