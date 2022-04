首位英退伍軍人在烏喪命！烏記者悼：您為最正義的事而戰

2022/04/29 14:38

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭及英國媒體指出,先前加入烏國「國際傭兵團」(International Legion)的一位英國退伍軍人,不幸在戰場喪命;另外還有一名在烏作戰的英國公民失蹤。

烏國基輔獨立報(The Kyiv Independent)軍事記者伊利亞(Illia Ponomarenko)29日早晨於推特發文指出:「我們的國際傭兵團遭受戰損,安息吧,西布利(Scott Sibley),感謝您的服役,因為現在全世界都知道了,您為最正義(的事)而戰。」

另據英媒《天空新聞》報導,36歲的西布利是英國退伍軍人,為了表達力挺態度,親赴烏克蘭作戰,卻不幸在前線喪命,據傳他應該是在幾天前烏東或烏南的戰役中死亡,也成為了首位確定在烏陣亡的英國公民。

據報導,西布利的朋友說,他是自己所認識的人中,最勇敢的人;而另一位友人則透露,西布利具備一種「惡作劇般」的幽默感。

報導指出,目前仍有一位赴烏作戰的英國人失蹤,而針對2位英國公民為何人在烏國一事,「國際傭兵團」則婉拒作出評論。

