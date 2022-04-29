為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    首位英退伍軍人在烏喪命！烏記者悼：您為最正義的事而戰

    英國退伍軍人西布利（見圖），於烏克蘭戰場中喪命。（圖擷取自@IAPonomarenko推特）

    英國退伍軍人西布利（見圖），於烏克蘭戰場中喪命。（圖擷取自@IAPonomarenko推特）

    2022/04/29 14:38

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭及英國媒體指出，先前加入烏國「國際傭兵團」（International Legion）的一位英國退伍軍人，不幸在戰場喪命；另外還有一名在烏作戰的英國公民失蹤。

    烏國基輔獨立報（The Kyiv Independent）軍事記者伊利亞（Illia Ponomarenko）29日早晨於推特發文指出：「我們的國際傭兵團遭受戰損，安息吧，西布利（Scott Sibley），感謝您的服役，因為現在全世界都知道了，您為最正義（的事）而戰。」

    另據英媒《天空新聞》報導，36歲的西布利是英國退伍軍人，為了表達力挺態度，親赴烏克蘭作戰，卻不幸在前線喪命，據傳他應該是在幾天前烏東或烏南的戰役中死亡，也成為了首位確定在烏陣亡的英國公民。

    據報導，西布利的朋友說，他是自己所認識的人中，最勇敢的人；而另一位友人則透露，西布利具備一種「惡作劇般」的幽默感。

    報導指出，目前仍有一位赴烏作戰的英國人失蹤，而針對2位英國公民為何人在烏國一事，「國際傭兵團」則婉拒作出評論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    摩爾多瓦親俄叛離地區緊張局勢攀升 烏軍加強邊境防衛
    2022/04/29 12:31

    摩爾多瓦親俄叛離地區緊張局勢攀升 烏軍加強邊境防衛
    加拿大培訓烏克蘭軍人使用榴彈砲 防長親自證實
    2022/04/29 09:56

    加拿大培訓烏克蘭軍人使用榴彈砲 防長親自證實

    高鐵左營站區整合開發串連北城計畫
    美國擬再增援烏克蘭近1兆 拜登：輸了代價更大
    2022/04/29 06:18

    美國擬再增援烏克蘭近1兆 拜登：輸了代價更大
    台灣再捐烏1554萬 北約承諾助烏國軍武系統「脫俄」（不斷更新）
    2022/04/28 23:11

    台灣再捐烏1554萬 北約承諾助烏國軍武系統「脫俄」（不斷更新）

    青春期是長高黃金期？醫師揭開真相
    芬蘭、瑞典擬5月申請加入 北約秘書長：將加速推動入會流程
    2022/04/28 21:35

    芬蘭、瑞典擬5月申請加入 北約秘書長：將加速推動入會流程
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播