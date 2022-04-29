首位英退伍軍人在烏喪命！烏記者悼：您為最正義的事而戰
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭及英國媒體指出，先前加入烏國「國際傭兵團」（International Legion）的一位英國退伍軍人，不幸在戰場喪命；另外還有一名在烏作戰的英國公民失蹤。
烏國基輔獨立報（The Kyiv Independent）軍事記者伊利亞（Illia Ponomarenko）29日早晨於推特發文指出：「我們的國際傭兵團遭受戰損，安息吧，西布利（Scott Sibley），感謝您的服役，因為現在全世界都知道了，您為最正義（的事）而戰。」
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另據英媒《天空新聞》報導，36歲的西布利是英國退伍軍人，為了表達力挺態度，親赴烏克蘭作戰，卻不幸在前線喪命，據傳他應該是在幾天前烏東或烏南的戰役中死亡，也成為了首位確定在烏陣亡的英國公民。
據報導，西布利的朋友說，他是自己所認識的人中，最勇敢的人；而另一位友人則透露，西布利具備一種「惡作劇般」的幽默感。
報導指出，目前仍有一位赴烏作戰的英國人失蹤，而針對2位英國公民為何人在烏國一事，「國際傭兵團」則婉拒作出評論。
Our International Legion is sustaining combat losses as well— Illia Ponomarenko ???????? （@IAPonomarenko） April 28, 2022
Rest In Peace Scott Sibley ????????
Thank you for your service. You fought for the most just cause this world knows now. pic.twitter.com/yxs9gNN6FF