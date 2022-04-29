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    印太經濟架構開放包容 布林肯：不會排除台灣

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）28表示，印太經濟架構並未排除任何人，包括台灣在內。（法新社）

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）28表示，印太經濟架構並未排除任何人，包括台灣在內。（法新社）

    2022/04/29 09:05

    〔即時新聞／綜合報導〕拜登政府籌組「印太經濟架構」（IPEF）對抗中國，但一直積極爭取加入的台灣未獲美國回應。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）28日表示，IPEF並未排除任何人，包括台灣在內。

    綜合媒體報導，布林肯28日在聯邦眾議院外交委員會出席作證，共和黨籍眾議員華格納（Ann Wagner）質疑拜登政府將台灣排除在IPEF之外，然後還以「從未正式關閉參與的大門」來掩蓋真正意圖。

    華格納說，台灣行政院政委鄧振中18日會見美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），要求以「正式會員」身分讓台灣參與IPEF，但拜登政府不同意。

    布林肯澄清說，IPEF是開放且具包容性，目前正處於啟動階段，美國還在與潛在夥伴商討對話，將會與區域大部份國家互動，強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」。

    美國總統拜登（Joe Biden）於去年10月東亞峰會表示，美國將與夥伴共同研議成立「印太經濟架構」，內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題。

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