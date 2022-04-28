法院文件揭露：川普稱最怕示威者朝他丟鳳梨

根據法院文件，美國前總統川普去年出庭作證時，表示擔心示威者會朝他丟擲「非常危險」的水果，像是鳳梨、番茄和香蕉，稱「被丟到是會死人的」。（路透資料照）

2022/04/28 17:12

〔中央社〕根據法院文件，美國前總統川普去年出庭作證時，表示擔心示威者會朝他丟擲「非常危險」的水果，像是鳳梨、番茄和香蕉，稱「被丟到是會死人的」。

法新社報導，26日公布的法庭文件，包括川普去年10月在紐約一起民事訴訟中作證的證詞副本，這起訴訟仍在進行當中。

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此案是由幾名墨西哥裔的活動人士所提出，他們聲稱於2015年在位於曼哈頓的川普大樓（Trump Tower）外，遭到川普的維安人員攻擊。

川普在接受原告律師迪克特（Benjamin Dictor）質問時表示：「我要大家有所戒備，因為有接到警告說他們要扔水果。」「番茄蠻糟的，但被有些水果砸到更慘。」

迪克特詢問川普，有關他在2016年愛荷華州一場集會上的發言，這位當時的總統候選人告訴支持者，要把任何準備扔番茄的人「打得滿頭包」。

川普回說：「我是對觀眾說，有點像是開玩笑。但你知道這是有道理的。這些東西非常危險，被砸到可能會死人的。」

迪克特問川普，是否「希望如果維安人員看到有人要扔番茄，應該去狠揍這些人？」

川普回說：「是的，我認為他們必須積極阻止這種情況發生。因為如果發生這種事，可能會死人的。」「得阻止有人扔鳳梨、番茄、香蕉之類的東西。是的，這些東西很危險。」

對川普提告的數名活動人士聲稱，他們在2015年9月3日發動示威，抗議川普對墨西哥和墨西哥人的貶損言論，卻遭川普維安人員暴力阻止。

原告聲稱，川普的維安人員撕掉他們的標語，對示威者拳打腳踢，還對其中一名示威者鎖喉。川普則聲稱維安人員「試圖緩和局勢」，但遭暴力相對。

現年75歲的川普還面臨好幾起官司，可能影響他於2024年再度角逐白宮大位。

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