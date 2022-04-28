為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    這款狼性！上海居委禁團購私吞物資又不分 網友大罵：人心呢？

    上海浦東新區居委會禁止居民團購卻又不願將囤積物資分給居民，只見辦公室內有蔬菜、白米、牛奶、飲料等等大量民生所需物資。（圖擷取自微博）

    上海浦東新區居委會禁止居民團購卻又不願將囤積物資分給居民，只見辦公室內有蔬菜、白米、牛奶、飲料等等大量民生所需物資。（圖擷取自微博）

    2022/04/28 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，封城期間各地傳出不少物資緊缺的問題。然而近日就有名住上海浦東新區的網友PO文爆料，自己社區居委會在辦公室內囤積大量的物資，被居民發現後也沒有要分發給大家的意思、反而試圖驅趕他們，自私自利的行徑隨著影片曝光後，引起不少網友撻伐。

    微博網友「lysister」於22日在微博上傳1支影片 ，並在內文爆料，上海浦東新區南碼頭街道東三的居委會，先前禁止社區居民團購快1個星期，眼見存糧快要見底了，於是不少人一同去找居委會想商討重新開放團購事宜，竟因此被他們發現居委會在辦公室內囤積了大量的物資，有蔬菜、白米、牛奶、飲料等等民生物品。而居委會眼見東窗事發，不但完全沒有想要解釋或分發給居民的意思，還試圖驅趕前來辦公室內的居民，為此讓不少居民氣得朝他們破口大罵。

    該篇貼文一出後，引發不少網友氣憤回應，「物資藏著不發，還有不許團購。人心呢？狗吃了？」、「他們想幹嘛？打算藏著夠自己下半輩子吃是嗎？」、「居委什麽物質都有，就是不發給居民？難道是什麽土匪冒充的？」、「哇，他們辦公桌上那麽多可樂，還存著那麽多菜，讓老百姓餓肚子」。

    也有網友對居委會的「雙標」行徑大為不滿，「覺得這個問題真的好嚴重，我在網上看到好多，而且我的居委也是一樣，菜爛在辦公室沒人發，動不動禁止團購」、「跟我們社區居委的德性一樣，自己吃的飽飽的，不准居民團購，各種限制。社區空置房子餘下的物資全被他們貪了，包括什麽志願者。我們小區的志願者只負責發藥做核酸時候管理一下秩序，其他可不管的，可別說辛苦他們了」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    網友氣得將居委會自私行徑錄下來，po網爆料。（圖擷取自微博）

    網友氣得將居委會自私行徑錄下來，po網爆料。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    亂象又一樁！上海驚傳大量愛心捐贈險被倒賣
    2022/04/25 13:01

    亂象又一樁！上海驚傳大量愛心捐贈險被倒賣
    上吐下瀉！上海政府又出包 物資驚傳送過期腐壞鴨肉
    2022/04/24 14:38

    上吐下瀉！上海政府又出包 物資驚傳送過期腐壞鴨肉

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    上海官方免費物資又出包！民眾控訴：沒有一次物資是正常的
    2022/04/16 18:43

    上海官方免費物資又出包！民眾控訴：沒有一次物資是正常的
    吃飯是奢侈！網友曝光上海誇張外送價目
    2022/04/16 14:00

    吃飯是奢侈！網友曝光上海誇張外送價目

    林鳯營快樂播種計畫 為偏鄉兒童做一件事
    上海政府配給「發芽馬鈴薯」 當地民眾哀怨：能吃嗎
    2022/04/15 22:02

    上海政府配給「發芽馬鈴薯」 當地民眾哀怨：能吃嗎
    有錢也買不到物資！上海男借愛貓給鄰居擼 換得3顆柳橙
    2022/04/13 20:10

    有錢也買不到物資！上海男借愛貓給鄰居擼 換得3顆柳橙
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播