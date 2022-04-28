這款狼性！上海居委禁團購私吞物資又不分 網友大罵：人心呢？

上海浦東新區居委會禁止居民團購卻又不願將囤積物資分給居民，只見辦公室內有蔬菜、白米、牛奶、飲料等等大量民生所需物資。（圖擷取自微博）

2022/04/28 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，封城期間各地傳出不少物資緊缺的問題。然而近日就有名住上海浦東新區的網友PO文爆料，自己社區居委會在辦公室內囤積大量的物資，被居民發現後也沒有要分發給大家的意思、反而試圖驅趕他們，自私自利的行徑隨著影片曝光後，引起不少網友撻伐。

微博網友「lysister」於22日在微博上傳1支影片 ，並在內文爆料，上海浦東新區南碼頭街道東三的居委會，先前禁止社區居民團購快1個星期，眼見存糧快要見底了，於是不少人一同去找居委會想商討重新開放團購事宜，竟因此被他們發現居委會在辦公室內囤積了大量的物資，有蔬菜、白米、牛奶、飲料等等民生物品。而居委會眼見東窗事發，不但完全沒有想要解釋或分發給居民的意思，還試圖驅趕前來辦公室內的居民，為此讓不少居民氣得朝他們破口大罵。

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該篇貼文一出後，引發不少網友氣憤回應，「物資藏著不發，還有不許團購。人心呢？狗吃了？」、「他們想幹嘛？打算藏著夠自己下半輩子吃是嗎？」、「居委什麽物質都有，就是不發給居民？難道是什麽土匪冒充的？」、「哇，他們辦公桌上那麽多可樂，還存著那麽多菜，讓老百姓餓肚子」。

也有網友對居委會的「雙標」行徑大為不滿，「覺得這個問題真的好嚴重，我在網上看到好多，而且我的居委也是一樣，菜爛在辦公室沒人發，動不動禁止團購」、「跟我們社區居委的德性一樣，自己吃的飽飽的，不准居民團購，各種限制。社區空置房子餘下的物資全被他們貪了，包括什麽志願者。我們小區的志願者只負責發藥做核酸時候管理一下秩序，其他可不管的，可別說辛苦他們了」。

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網友氣得將居委會自私行徑錄下來，po網爆料。（圖擷取自微博）

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