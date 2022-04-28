侵烏損失數百輛！專家：俄坦克設計存有致命缺陷

俄羅斯入侵烏克蘭以來，據報已損失數百輛坦克。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）先前估計多達580輛。除了數量上，外媒報導，專家表示，侵烏俄軍坦克設計上還有「盒子效應」的缺陷。（歐新社）

2022/04/28 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來，據報已損失數百輛坦克。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）先前估計多達580輛。除了數量上，外媒報導，專家表示，侵烏俄軍坦克設計上還有「盒子裡的傑克」效應（jack-in-the-box effect）缺陷，莫斯科應已看到「問題來了」。

《CNN》報導，俄羅斯坦克彈藥儲存方式有別於現代西方坦克，它的砲塔內裝有多個砲彈，即便間接命中也會引發連鎖反應，炸掉整個彈藥庫，「產生的震波足以將砲塔炸到2層樓高」。美國智庫新美國安全中心顧問班迪特（Sam Bendett）表示，「我們看到俄軍坦克存有設計缺陷，任何成功命中都會迅速點燃彈藥，導致大規模爆炸，砲塔也被炸飛」。

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英國陸軍前軍官、國防工業分析師德拉蒙（Nicholas Drummond）指出，這個缺陷意味坦克裡的士兵成了活靶，「通常是砲塔裡有2人加上第3名駕駛」，直言「若你沒在第1秒內脫身，你就完蛋了」，並稱俄羅斯並未完全從波灣戰爭中伊拉克軍隊身上吸取教訓，「西方軍隊已從波灣戰爭中了解到，也看見坦克被擊毀，你必須對彈藥進行劃分」，並「聰明」更改戰車設計，就算坦克受損也不一定爆炸或殺死車內士兵。

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