警告北約？ 普廷：外國干涉烏克蘭行動將「閃電回擊」

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）27日表示，如果外部干預烏克蘭局勢，俄羅斯將會以閃電般快速軍事回擊。（法新社）

2022/04/28 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）27日表示，在烏克蘭展開的特別軍事行動都將無條件完成，如果有人想從外部干預烏克蘭局勢，俄羅斯將會以閃電般快速軍事回擊。外媒分析，普廷此舉是在向北約喊話。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，普廷27日在聖彼得堡向國會議員發表講話，他表示，援助烏克蘭的國家想從外部進行干預，製造俄羅斯無法接受的戰略威脅，俄羅斯的反擊將是閃電般的、快速的。

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普廷說，「我們有可以發動攻擊的一切工具，現在沒有人敢如此誇下海口，我們也不會吹噓，一旦有必要，我們真的會使用它們，我想讓所有人都清楚這一點，我們已為此做出了所有決定。」

他強調，俄羅斯在烏克蘭和頓巴斯地區展開的特別軍事行動所有任務，都將會無條件達成。普廷補充說，西方透過制裁，企圖在經濟上扼殺俄羅斯的行動已經失敗。

報導提到，普廷沒有提到攻擊的詳細說明，但俄羅斯軍隊最近成功試射「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈，預計俄羅斯很快將部署這種飛彈，每枚薩爾馬特飛彈可攜帶10枚或更多核彈頭。

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