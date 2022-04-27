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    「澤倫斯基曾自己承認吸毒？」 查核：遭剪輯和錯誤翻譯扭曲原意

    網傳一段長26秒的影片，文字聲稱為「天哪！澤倫斯基曾自己承認吸毒。如果是選前說的，人民就是自作孽不可活！」，查核中心證實此為錯誤訊息。（翻攝查核中心）

    網傳一段長26秒的影片，文字聲稱為「天哪！澤倫斯基曾自己承認吸毒。如果是選前說的，人民就是自作孽不可活！」，查核中心證實此為錯誤訊息。（翻攝查核中心）

    2022/04/27 20:30

    〔即時新聞／綜合報導〕日前，網路上流傳一段影片，指出烏克蘭總統澤倫斯基曾承認自己有吸毒的行為，此傳言是否為真？台灣查核事實中心進行求證，發現該影片透過剪輯和錯誤翻譯的中英文字幕，扭曲專訪原意。

    網傳一段長26秒的影片，文字聲稱為「天哪！他（澤倫斯基）曾自己承認吸毒。如果是選前說的，人民就是自作孽不可活！」。影片有英文與簡體字字幕，影片內容為一主持人在訪問澤倫斯基。

    影片中主持人問：「你覺得古柯鹼如何？」澤倫斯基回：「那感覺超好，第一能量，我是認真的！這是一整天的能量，早上七點起來，出去遛完狗，我的確有吸食毒品，我用這種方式生活。我向所有人推薦，但別吸太重的毒，那樣的話會讓你白天想睡覺。並且這能量足夠我一直撐到晚上。」

    查核中心檢視原始專訪影片為1小時4分51秒，並透過烏克蘭留學生協助確認翻譯；事實上，專訪影片在9分35秒到10分間，主持人詢問他的運動狀況，澤倫斯基回答：「我每天早上七點就起床，去遛狗和運動，什麼是運動？你必須強迫自己鍛鍊，儲備整天能量。我建議大家，不用很劇烈地運動，否則白天會想睡覺；而運動帶來的能量，讓我能撐到晚上」，與短片內容完全不符。

    該短片是擷取自《烏克蘭真理報》2019年1月專訪總統候選人澤倫斯基的影片，卻透過剪接與變造，扭曲專訪原文。透過剪輯和錯誤翻譯中英文字幕，扭曲專訪原意。綜合以上資訊，查核中心證實此為錯誤訊息。

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