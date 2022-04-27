為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    九段線南海地圖禍延電影「秘境探險」 遭菲國下架

    菲律賓外交部表示，好萊塢電影「秘境探險」因出現繪有中國主張「九段線」主權的南海地圖，已應菲國電影暨電視審檢暨分級局要求下架。圖為由湯姆霍蘭德主演新片《秘境探險》。（圖由索尼影業提供）

    菲律賓外交部表示，好萊塢電影「秘境探險」因出現繪有中國主張「九段線」主權的南海地圖，已應菲國電影暨電視審檢暨分級局要求下架。圖為由湯姆霍蘭德主演新片《秘境探險》。（圖由索尼影業提供）

    2022/04/27 15:49

    〔中央社〕菲律賓外交部表示，好萊塢電影「秘境探險」因出現繪有中國主張「九段線」主權的南海地圖，已應菲國電影暨電視審檢暨分級局要求下架。

    菲國外交部26日發布新聞稿表示，外交部向電影暨電視審檢暨分級局（MTRCB）提出，秘境探險（Uncharted）出現中國主張的九段線地圖，違背菲律賓國家利益後，電影暨電視審檢暨分級局回應，它已「要求哥倫比亞影業停止放映上述電影，除非他們能移除引發反對的畫面」。

    電影暨電視審檢暨分級局後續回覆，電影公司遵守命令，已將電影下架。

    菲律賓新聞社（PNA）報導，這部由湯姆霍蘭德（Tom Holland）、馬克華柏格（Mark Wahlberg）等人演出的電影2月在菲律賓上映。

    「秘境探險」因同一個場景，3月18日無法在越南上映。

    美國夢工廠（DreamWorks）動畫「壞壞萌雪怪」（Abominable）因出現中國九段線畫面，菲國外交部2019年也曾要求下架這部電影。

    菲律賓、中國和多個周邊國家在南海存在主權爭議。菲國外交部表示，根據海牙常設仲裁法院2016年南海裁決，中國的九段線主張沒有法律依據。

    不過，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）去年發表國情咨文時曾說，北京當局從未參與仲裁案，「針對一份對中國沒有約束力的文件，我要做些什麼？其實根本沒有仲裁，因為只聽到菲律賓方面（的說法）」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菲、越抗議出現中國南海9段線地圖 Netflix下架影集
    2021/11/02 16:10

    菲、越抗議出現中國南海9段線地圖 Netflix下架影集
    杜特蒂政府首度宣布！若中國在南海開火 菲律賓將求助美國
    2020/08/27 16:55

    杜特蒂政府首度宣布！若中國在南海開火 菲律賓將求助美國

    惠而浦一級變頻上下門冰箱新上市
    菲律賓防長痛批 中國憑空捏造南海「九段線」主張
    2020/08/24 20:30

    菲律賓防長痛批 中國憑空捏造南海「九段線」主張
    《壞壞萌雪怪》中國九段線爭議延燒 越南下架、菲國籲抵制
    2019/10/16 22:07

    《壞壞萌雪怪》中國九段線爭議延燒 越南下架、菲國籲抵制

    「糙」給力 統一陽光力挺外送員
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播