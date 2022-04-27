俄羅斯爆驚悚槍擊案 男闖幼兒園對師生開槍釀多死

槍枝示意圖，與文無關。（路透）

2022/04/27 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發生一起慘絕人寰的槍擊案件，一名年輕男子在幼兒園中對著沒有自保能力的小朋友開槍，結果造成兩名幼童以及一名老師不幸身亡。

綜合外媒報導，事件發生於當地時間26日，俄羅斯中部烏里揚諾夫斯克地區（Ulyanovsk）一間幼兒園，當時26歲的槍手魯斯蘭（Ruslan Akhtyamov）手持Izh-27雙管散彈槍闖入園中，對著年僅5、6歲的幼兒開槍，當時在場的老師歐嘉（Olga Mitrofanova）急忙上前阻止，卻也不幸遇難，52歲的保姆艾琳娜（Elena Karpova）則是手臂受傷。

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報導指出，魯斯蘭在前往幼兒園之前，先開槍射殺68歲的鄰居亞歷山大（Alexander Dronin），並在殺害兩名幼童以及一名老師後，開槍結束自己的生命。

當地警方表示，魯斯蘭持有狩獵執照，因此能合法購買槍枝，事實上槍枝濫用問題在俄羅斯愈來愈嚴重，自2014年以來，當地發生愈來愈多槍擊案件，因此不少人呼籲政府加強對槍枝的管控。

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