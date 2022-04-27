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    平行時空？ 習近平未戴口罩訪人大 敦促學生「聽黨話、跟黨走」」

    中國領導人視察中國人大，他與現場大學生都未配戴口罩。（圖擷取自@sr0OMvjZsO70aNP 推特）

    中國領導人視察中國人大，他與現場大學生都未配戴口罩。（圖擷取自@sr0OMvjZsO70aNP 推特）

    2022/04/27 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，確診數居高不下，中國政府堅持「清零政策」，使出鐵腕強迫上海封城，導致許多亂象發生，中國領導人習近平25日視察北京的中國人民大學，他和現場的學生們都沒有配戴口罩，與中國因疫情產生的亂象相比，就向是平行時空一樣。

    綜合外媒報導，習近平在4月25日視察中國人民大學，數百位學生們整齊喊著「青春向黨，不負人民」的口號迎接他的到來，習近平與現場的大學生們都沒有配戴口罩，習在演講中敦促大學生們「堅定不移聽黨話、跟黨走」，現場的氣氛與上海封城、北京的搶糧現象比就像平行時空。

    陳俐甫向《自由亞洲電台》諷刺表示，獨裁國家的領袖諸如普廷、金正恩等都很少戴口罩，否則會有損其強人、英雄的形象，習近平為了表現身體勇建，足以領導中國下一個5年，而迎接的學生一定做過核酸檢測，結果也一定會是陰性。

    陳俐甫直言，習近平為了尋求終身連任破壞了許多規矩，共產黨內開始有反對的聲音，所以在二十大開會前，以地方包圍中央、年輕人包圍老中共骨幹，並演出這場戲營造出全民愛戴的表像，並維護自己的政權，視察人大只是個開始而已，接下來與中共有關的節日都會有許多宣傳演戲。

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