抓到了！ 老婆鼓勵「戴套性侵」烏女 27歲俄兵落網

烏克蘭國家安全局日前攔截到一段錄音內容，羅曼在通話中先是請示奧爾加關於性侵的要求，說道「所以我應該不跟你說是嗎？」接著電話另一頭傳來，「什麼都別告訴我，只要戴好保險套...」，兩人隨即開始放聲大笑。（圖取自推特）

2022/04/27 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭，在各地犯下令人髮指的暴行，如姦淫婦女、性侵孩童等，日前烏克蘭國家安全局（SBU）攔截到一段錄音內容，一名俄羅斯人妻告訴在烏國打仗的丈夫，聲稱若要性侵當地女性，記得「要戴套」，如今傳出這名27歲俄軍士兵羅曼（Roman Bykovsky）在烏東伊久姆（Izyum）地區被烏軍逮捕。

綜合外媒報導，自由歐洲電台（RFE）日前公開這段道德淪喪的通話內容，還抖出了夫妻倆的身分。通話中的俄軍士兵名叫羅曼，他的妻子名叫奧爾加（Olga Bykovskaya），兩人皆為27歲，育有一個4歲的兒子。

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羅曼在通話中先是請示奧爾加有關性侵烏克蘭女性一事，羅曼說：「所以我不應該跟你說，是嗎？」接著電話另一頭傳來「什麼都別告訴我，只要戴好保險套...」，兩人隨即開始放聲大笑。

雖然錄音曝光後，這對夫妻均否認錄音中的是自己的聲音，但爭議持續擴大，兩人在RFE採訪後，已將所有社交媒體帳戶轉為非公開。

最新消息傳出，羅曼近日在烏東哈爾科夫伊久姆地區作戰時遭烏軍逮捕，烏克蘭總統辦公室主任顧問阿雷斯托維奇 （Aleksey Arestovich）也在廣播中證實此事，但目前俄方尚未證實此消息。

Catturato il soldato che era stato “autorizzato” dalla moglie a stuprare le donne ucraine: Si tratterebbe di Roman Bykovsky, 27 anni, originario di Orel. Il 12 aprile due giornalisti erano riusciti a intercettare la telefonata con la consorte che lo… https://t.co/jFlxXWYvV0 — messaggeroveneto （@messveneto） April 25, 2022

俄羅斯士兵羅曼與妻子奧爾加甜蜜合照。（圖取自推特）

傳出羅曼已在烏東伊久姆地區被烏軍逮捕。（圖取自推特）

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