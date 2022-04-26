為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曾暗示習下台、批防疫！大外宣「多維新聞」熄燈有內幕？

    去年6月10日，《多維網新聞》，發表了題為《誰來監督黨中央》專文。（網頁擷圖）

    去年6月10日，《多維網新聞》，發表了題為《誰來監督黨中央》專文。（網頁擷圖）

    2022/04/26 22:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國網媒《多維新聞》總部設在北京，擅於為中共大外宣，26日突然宣布停刊。《多維新聞》被一些海外華人媒體形容有「江澤民派系」色彩，這次中國爆發新一波疫情，對上海等地的防疫措施多所批判，去年還暗示習近平該主動退休，都為這次吹熄燈號增添疑雲。

    《多維新聞》1999年由中國海外民運人士何頻創立，原先總部在美國紐約，但2009年港商于品海收購後，編輯方針大變，還把編輯部遷往北京，此後被外界標籤為中國政府的大外宣，在台北、香港有編輯部門運作。不過，去年底《多維》台北編輯部已停止運作。

    目前于品海仍在香港經營新聞網站《香港01》，該新聞機構也經常發表支持北京對港政策的社論，又引述了不少親共人士內部消息。

    《多維新聞》官網今天公告「因內部新聞業務調整」，結束23年的營運，其實母公司「南海控股集團」也傳出有財務危機。

    不過，去年6月10日，《多維新聞》曾發表《誰來監督黨中央》專文，質問「中共中央和總書記是否也會被監督、又接受怎樣的監督」？矛頭直指中共總書記習近平，，此番言論引人側目。

    《多維網新聞》還不時給習近平「挖坑」，例如去年6月，發表文章《「台海戰爭就此打響」 美軍機首降台灣》，借3位美國議員搭乘「美軍C-17運輸機」抵達台北松山機場一事，借台灣媒體言論打臉北京。

    當時海外華人網媒《阿波羅網》分析，此文暗藏一石二鳥之計。其一，習近平對美軍機訪台如果默不作聲，正好可以藉此羞辱習近平，打擊習近平千方百計要樹立的政治強人形象；其二，習近平如果敢和美國人動手，那就更中江澤民派系的下懷。

    這次上海嚴厲防疫措施，引發外界批評。 《多維網新聞》25日才刊登了《上海疫情為何失控，分析點出關鍵在於治理無效》專文，猛烈批判上海防疫當局；此外，記錄上海封成生活的《四月之聲》紀錄片遭到封殺，《多維網新聞》也有相關報導，令人為其尺度拿捏，捏了一把冷汗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國多維新聞網宣布停止運作 遣散多數員工
    2022/04/26 20:23

    中國多維新聞網宣布停止運作 遣散多數員工
    多維新聞網宣布停止運作 遣散員工
    2022/04/26 19:23

    多維新聞網宣布停止運作 遣散員工

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    雙子星中資待釐清 北市府反被質疑因「兩岸一家親」開後門
    2019/03/11 12:55

    雙子星中資待釐清 北市府反被質疑因「兩岸一家親」開後門
    港傳媒聞人于品海 認購陽信銀2.4％股權
    2017/08/13 06:00

    港傳媒聞人于品海 認購陽信銀2.4％股權

    一之鄉x8more 網友推母親節健康好禮
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播