曾暗示習下台、批防疫！大外宣「多維新聞」熄燈有內幕？

去年6月10日，《多維網新聞》，發表了題為《誰來監督黨中央》專文。（網頁擷圖）

2022/04/26 22:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國網媒《多維新聞》總部設在北京，擅於為中共大外宣，26日突然宣布停刊。《多維新聞》被一些海外華人媒體形容有「江澤民派系」色彩，這次中國爆發新一波疫情，對上海等地的防疫措施多所批判，去年還暗示習近平該主動退休，都為這次吹熄燈號增添疑雲。

《多維新聞》1999年由中國海外民運人士何頻創立，原先總部在美國紐約，但2009年港商于品海收購後，編輯方針大變，還把編輯部遷往北京，此後被外界標籤為中國政府的大外宣，在台北、香港有編輯部門運作。不過，去年底《多維》台北編輯部已停止運作。

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目前于品海仍在香港經營新聞網站《香港01》，該新聞機構也經常發表支持北京對港政策的社論，又引述了不少親共人士內部消息。

《多維新聞》官網今天公告「因內部新聞業務調整」，結束23年的營運，其實母公司「南海控股集團」也傳出有財務危機。

不過，去年6月10日，《多維新聞》曾發表《誰來監督黨中央》專文，質問「中共中央和總書記是否也會被監督、又接受怎樣的監督」？矛頭直指中共總書記習近平，，此番言論引人側目。

《多維網新聞》還不時給習近平「挖坑」，例如去年6月，發表文章《「台海戰爭就此打響」 美軍機首降台灣》，借3位美國議員搭乘「美軍C-17運輸機」抵達台北松山機場一事，借台灣媒體言論打臉北京。

當時海外華人網媒《阿波羅網》分析，此文暗藏一石二鳥之計。其一，習近平對美軍機訪台如果默不作聲，正好可以藉此羞辱習近平，打擊習近平千方百計要樹立的政治強人形象；其二，習近平如果敢和美國人動手，那就更中江澤民派系的下懷。

這次上海嚴厲防疫措施，引發外界批評。 《多維網新聞》25日才刊登了《上海疫情為何失控，分析點出關鍵在於治理無效》專文，猛烈批判上海防疫當局；此外，記錄上海封成生活的《四月之聲》紀錄片遭到封殺，《多維網新聞》也有相關報導，令人為其尺度拿捏，捏了一把冷汗。

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