中國多維新聞網宣布停止運作 遣散多數員工

多維新聞網於官網公告即日起停止運作。（擷取自多維新聞網）

2022/04/26 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於中國北京、香港媒體大亨于品海旗下的「多維新聞網」，今（26日）突宣布即日起停止運作。據了解，「多維」多數員工將被遣散，少數轉入同為于品海旗下的香港知名網媒「香港01」。

綜合外媒報導，多維新聞網今天在官網發布公告，「香港時間2022年4月26日始，《多維新聞》所屬網站與APP等因內部新聞業務調整，將與各位讀者朋友告別，感謝多年來的陪伴與關注」。

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多維新聞原由中國海外民運人士何頻於1999年創立，總部位於美國紐約。2009年被于品海收購後，編輯方針大變，總部也遷往北京，自此被認為是中國政府大外宣。多維新聞在台北、香港等地也有編輯部門運作，但台北編輯部已在去年底停運。

母公司與中共關係緊密 也曾投資雙子星案

多維新聞隸屬於香港南海控股集團，「香港01」亦為同集團旗下媒體。于品海任南海集團主席，同時也是「香港01」創辦人。

南海集團除媒體事業外，亦在中國投資房地產、影城等業務，但近年受中國對地產行業的調整，以及疫情衝擊影城收入等影響，導致南海集團虧損連連，被認為是多維新聞停運主因。

南海集團與于品海本人長期被認為與中共關係緊密。南海集團亦曾投資台北車站雙子星大樓開發案，但被經濟部投審會認定有國安疑慮，於2019年駁回該投資案。

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