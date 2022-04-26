俄國侵烏不順成借鏡 美專家：中國若攻台將更致命

有專家認為，一旦中國決定對台動武，將比起俄羅斯對烏克蘭的攻擊行動「更快、更致命」。圖為中國國國主席習近平。（美聯社資料照）

2022/04/26 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過2個月，外界普遍認為，中國將在俄烏戰爭中汲取教訓作為攻打台灣的準備。有專家認為，一旦中國決定對台動武，將比起俄羅斯對烏克蘭的攻擊行動「更快、更致命」。

《美國之音》報導，美國空軍戰力高級戰略顧問詹益庭（Eric Chan）表示，烏克蘭戰爭已進行超過60天，中國可能很意外看到俄軍表現得如此糟糕，因此應該會考慮在原先的一些戰術上加強，在戰爭一開始就強力攻擊台灣，包括對台灣的補給、領導階層及通訊設施等。

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詹益庭說，烏克蘭的頑強抵抗顯示，如果台灣能加強糧食和武器彈藥等戰備儲備，再加上領導人及所有人民抵抗侵略的意志，就能使中國無法癱瘓台灣達到快速佔領台灣的目標。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目主任林洋（Bonny Lin）與詹益庭的看法類似，他認為，烏克蘭戰爭不會影響中國對台使用武力的意願，不過俄羅斯在烏克蘭戰爭所犯的錯誤可能使中國調整對台灣的軍事計畫，讓它更快、更致命，而且也可能更為升級。

林洋補充說，美國持續尋求更多國家更廣泛地支持台灣，就是要影響中國對攻台計畫的計算，向中國展示台灣的民主生存能力，使中國理解到台海兩岸，特別是中國，應該思考如何維持台海的和平穩定，而不是片面使用武力或改變政策破壞那裡的活動。

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