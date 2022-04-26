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    每人花掉16億元！3富豪完成國際太空站之旅 順利返回地球

    3名富豪完成國際太空站之旅，25日順利返回地球，為了這趟旅程每人支付了5500萬美元（約新台幣16億元）。圖為SpaceX太空艙降落時開傘。（法新社）

    3名富豪完成國際太空站之旅，25日順利返回地球，為了這趟旅程每人支付了5500萬美元（約新台幣16億元）。圖為SpaceX太空艙降落時開傘。（法新社）

    2022/04/26 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州房地產大亨康納（Larry Connor）、加拿大私募股權公司執行長帕西（Mark Pathy）、以色列投資商史特博（Eytan Stibbe），本月9日搭乘SpaceX太空船與國際太空站對接，25日順利返回地球降落在大西洋，為了這趟旅程每人支付了5500萬美元（約新台幣16億元）。

    據《美聯社》報導，德州新創公司「公理太空（Axiom Space）」負責這趟旅程的後勤事務，他們和SpaceX合作將3名富豪送上國際太空站，公理太空副總裁、美國國家航空暨太空總署（NASA）前太空人洛佩茲-阿雷葛里亞（Michael Lopez-Alegría）一路上也和富商們同行。

    這是歷史上首次完全私人化的國際太空站之旅，過去雖然曾有俄羅斯電影拍攝小組、日本富商飛上來，但他們都有現役的太空人陪同。康納等人此行預計只會待上10天左右，但由於受到天氣因素影響，使得他們返回的時間不斷延後。

    在24日離開國際太空站之前，康納等人感謝招待他們的7名太空人，接著便搭乘SpaceX太空艙並於25日降落在佛州附近的大西洋海域。公理太空公司預定明年春天還會協助一趟太空之旅，並期望2030年能夠擁有自己的太空站。

    富豪搭乘的SpaceX太空艙在佛州大西洋海域被收回。（法新社）

    富豪搭乘的SpaceX太空艙在佛州大西洋海域被收回。（法新社）

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