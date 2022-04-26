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    軍情動態》南韓成功試射潛射彈道飛彈 國防實力又獲提升

    KSS-3「島山安昌浩」號潛艦（Dosan Ahn Chang-ho）。（圖翻攝自南韓海軍頻道）

    KSS-3「島山安昌浩」號潛艦（Dosan Ahn Chang-ho）。（圖翻攝自南韓海軍頻道）

    2022/04/26 09:58

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部宣布，該國海軍於本月18日成功進行KSS-3「島山安昌浩」號潛艦（Dosan Ahn Chang-ho）的國造潛射彈道飛彈試射，上一次試射在去年9月。

    《NAVAL NEWS》報導，18日當天南韓海軍在20秒內發射兩枚潛射彈道飛彈，成功擊中400公里外預定海域，這兩枚飛彈型號為「玄武2B」（Hyunmoo-2B），最遠射程預估為500公里。分析指出，這次將是飛彈正式達到作戰能力前的最後一次試射。

    南韓軍方表示，這次試射的目的，是評估潛射彈道飛彈在實際部署條件下的效能，有助於加強南韓軍事實力，此外也將發展其他先進軍武，以維護朝鮮半島的和平。

    報導指出，當KSS-3「島山安昌浩」號潛艦計畫完成後，南韓海軍將能發射共78枚潛射彈道飛彈，這次試射與去年9月有個不同之處，在於南韓方面近來特別低調，報導認為原因在於防止朝鮮半島局勢進一步升級。

    KSS-3「島山安昌浩」號潛艦由現代重工與大宇造船 （DSME） 負責建造，並於去年8月服役，KSS-3潛艦未來將運用不少新技術，例如第二批將是世界上第二款使用鋰離子電池作為動力來源的潛艦，藉此讓艦艇能夠在水下停留更長時間，此外聲納與戰鬥系統也有所升級。

    南韓潛射彈道飛彈試射。（圖翻攝自南韓海軍頻道）

    南韓潛射彈道飛彈試射。（圖翻攝自南韓海軍頻道）

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