中國官媒連環發文 批評地方一刀切防疫阻春耕

中國官媒批評在防疫中出現層層加碼和「一刀切」現象，在春耕的關鍵時刻阻礙農業正常生產。示意圖。（法新社檔案照）

2022/04/25 18:03

〔中央社〕確保糧食供給一向是中國的「大事」，中國官媒連日發文，批評一些地方因「懶政怠政、形式主義」，在防疫中出現層層加碼和「一刀切」現象，在春耕的關鍵時刻阻礙農業正常生產。

中共官媒新華社旗下經濟參考報25日頭版一篇文章，題為「防疫與發展要防止顧此失彼」。

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文章指出，中國農業農村部、國家衛生健康委22日發布「統籌新冠肺炎疫情防控和春季農業生產工作導則」要求，沒有疫情的地區要落實常態化疫情防控，不得層層加碼和「一刀切」，嚴禁以防疫為由擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地，要及時打通影響農民回鄉務農、農機上路作業、農資調運下擺、農產品生產供應等堵點，保證農業生產正常展開。

文章表示，近期的會議及文件直指一些地區和部門在疫情防控過程中，出現層層加碼和「一刀切」現象，「都是不擔當不作為的表現，反映出在一些地方政府和少數幹部中依然存在懶政怠政、形式主義問題」。背後原因是沒有真正透徹理解中央統籌疫情防控和經濟社會發展的精神，片面將二者對立。

文章指出，中央已明確要求，用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。各地政府採取措施防止疫情輸入和遏制疫情擴散是責無旁貸，但不做調查研究，不因地制宜制定精準防控政策，簡單地層層加碼和「一刀切」，增加了防控成本及群眾負擔。

文章強調，各地應對矯枉過正的管控措施加以改正。

中共官媒人民日報旗下新媒體「俠客島」24日發文也表示，兩部委發布「導則」，說明防疫一刀切、層層加碼的問題並非個別事件，反而在春耕這個關鍵時刻，擾亂農戶日常生計。

文章批評，對一些地方官員來說，要區分防範區、管控區及封控區是很「麻煩」，一刀切才「方便」，這些簡單粗暴的執法思維，把精準防控拋到腦後，是忘了「三農」（農業、農村、農民）問題是關係到國計民生。

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