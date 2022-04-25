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    中國日增逾2萬本土病例 上海病例占逾96％

    中國昨日新增2萬194例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等23省。其中有1萬9455例本土案例在上海，占整體比例超過96%。（路透）

    中國昨日新增2萬194例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等23省。其中有1萬9455例本土案例在上海，占整體比例超過96%。（路透）

    2022/04/25 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增2萬194例本土案例，疫情遍及上海、吉林、北京、山東、遼寧、廣東等23省。其中有1萬9455例本土案例在上海，占整體比例超過96%，且單日再增51例死亡。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診2680例，包含境外移入14例，本土新增2666例。本土中包含上海2472例，吉林79例，黑龍江26例，北京14例，江西14例，浙江13例，湖南12例，內蒙古9例，河南5例，青海5例，江蘇4例，遼寧3例，廣東3例，山西2例，山東2例，天津1例，福建1例，四川1例。其中上海新增51例死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬7581例，其中境外移入53例，本土1萬7528例，本土上海1萬6983例，江西116例，吉林107例，江蘇92例，河北74例，山東49例，安徽29例，浙江19例，河南18例，雲南14例，黑龍江12例，北京5例，山西5例，湖北2例，青海2例，廣西1例。

    中國衛健委也指出，截至4月24日24時，中國累計確診20萬3334例，累計死亡病例4776例，現有確診病例2萬9178例當中，有274例是重症病例。

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