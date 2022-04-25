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    美國務親與防長親訪基輔 普廷出席活動坐立難安畫面曝光（不斷更新）

    普廷天24日參加東正教復活節儀式，在儀式中的一舉一動都引發外界關注。（歐新社）

    普廷天24日參加東正教復活節儀式，在儀式中的一舉一動都引發外界關注。（歐新社）

    2022/04/25 08:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月25日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇證實，美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀24日已抵達基輔，並和烏克蘭總統澤倫斯基會面。布林肯及奧斯汀兩人也是從俄羅斯在2月24日入侵以來，美國訪問基輔的最高層級官員。

    ＊普廷24日參加復活節儀式時，被拍到不尋常的舉動，他一再咬著嘴唇，似乎相當不安，畫面流出後引發揣測。普廷在觀看禮拜時坐立不安，不停在咀嚼嘴巴或咬嘴唇，不時左右晃動身體，似乎不舒服或心煩意亂。

    ＊法國《世界報》報導，德國最大武器軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall），已向德國政府提交正式申請，請求當局批准向烏克蘭出售100輛「貂鼠式」步兵戰車。

    ＊烏國武裝部隊司令部指出，俄軍在馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）一帶開火並發動「攻勢」，同時對民用基礎設施進行空襲。烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示：「我們已邀請俄方在亞速鋼鐵廠圍牆附近舉行一輪特別會談。」

    ＊英國金融時報（Financial Times）引述3名曾聽取普廷（Vladimir Putin）談話簡報的消息人士說法，指出普廷在上個月曾認真考慮與基輔達成和平協議，但如今他改口告訴和談相關人員，他認為和談成功機會渺茫，並將目標轉為占領更多烏國領土。

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